«Интернат» против «Центра для одаренных детей»: вопрос о дальнейшей судьбе Знаменской школы остается открытым

Широкий общественный резонанс вызвала ситуация с возможным закрытием Знаменской школы-интерната, где обучается 115 детей с ограниченными возможностями здоровья. Тревогу забили родители, когда узнали, что со следующего года учеников переведут в другие специализированные школы, а в прежнем здании появится «Школа для одаренных детей».

Чтобы разобраться в ситуации, 28 января Знаменский интернат посетила делегация из орловских чиновников. На встречу с представителями власти пришли десятки родителей. Они не только хотели узнать, куда переведут их детей после закрытия школы, но и объяснить, как нужна им эта школа.

- Дети в интернате учатся с ОВЗ. К ним нужен особый подход, они долго адаптируются. В Знаменской школе они уже привыкли и друг к другу, и к педагогам. Переход в другое учебное учреждение может обернуться для них стрессом, - поделилась с «КП» мама одной из учениц школы.

На встречу приехали руководитель департамента образования Татьяна Шевцова, вице-спикер орловского областного совета Михаил Вдовин, депутаты Областного совета Владимир Пукаев и Ирина Гоцакова и депутат госдумы Николай Земцов. Они ознакомились как с позициями руководства школы, так и учителей, и родителей.

По словам руководителя департамента образования, в черте Орла расположены три школы-интерната, полностью не заполненные учащимися. В частности, Знаменская школа заполнена лишь на 20 %. Татьяна Шевцова отметила, что в минувшем году департаменту образования была выдвинута претензия на 2,5 миллиарда рублей за нецелевое использование бюджетных средств. По закону в такой школе должны обучаться только дети, попадающие под категорию «попавших в трудную жизненную ситуацию».

- Но ни в одном законе нет такого, что в школе-интернат должны находиться дети из многодетных семей, воспитывающихся матерями-одиночками. Иначе в школе-интернат воспитывались бы больше половины всех детей. Сегодня мы вынуждены правила приёма ужесточить. Многодетные семьи, матери-одиночки уже не смогут зачислить сюда детей с 1 сентября. Из 115 детей сегодня необходимым критериям соответствуют только 38, - выступила чиновница.

Несмотря на протесты преподавателей, Татьяна Шевцова добавила, что школу все равно пришлось бы закрывать. По акту прошлогоднего обследования, здание признано аварийным. В школе течет крыша, температура в классах не соответствует норме. Выход, представители власти нашли в одном - дать зданию новую жизнь за федеральные деньги и создать в нем школу для одаренных детей.

- Центр для одарённых детей будет работать в том же режиме круглосуточного пребывания: утром дети учатся по общеобразовательной программе, после обеда — расходятся по направлениям. О сокращении штата или новом штате речи не ведётся. С детьми будут работать наши педагоги, профессорско-преподавательский состав наших университетов, - подчеркнула руководитель департамента образования.

Преподавателей волновал также вопрос, сохранят ли они свои рабочие места. По словам Шевцовой, если решение об открытии Центра для одарённых детей будет принято, учителям предложат пройти курсы повышения квалификации и продолжить работу. А тех, кого новые условия работы не удовлетворят, трудоустроят в другие образовательные учреждения.

- Если мы откажемся от Центра для одарённых детей, осенью школу-интернат, возможно, придётся закрыть, - резюмировала Шевцова.

Ситуацию с расформированием школы не поддержали и родители учеников. В один голос они заявили, что условия в других школах-интернатах ничуть не лучше Знаменского.

- У меня трое детей. Утром всех их нужно развести по разным образовательным учреждениям: кого- то в школу, кого-то в детский сад. Даже до 11 часов я не управлюсь. Как успеть на работу? Помимо этого, чтобы всех развести нужна машина и около 500 рублей в день на бензин. У меня таких денег нет, - выступила на встрече с чиновниками одна из мам.

По словам присутствующих родителей, у школы появился спонсор, который готов вложить деньги в ремонт. Но его имени так никто и не назвал. Вопрос о дальнейшей судьбе Знаменской-школы интерната остался открытым.

- Об итогах встречи мы будем докладывать губернатору Орловской области, и впоследствии будет приниматься решение. Но последнее слово будет за губернатором, - завершил беседу с родителями вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.