2019-02-06T10:14:08+03:00
Происшествия

В Орле директор псевдо-автосалона продавал чужие машины и оставлял деньги себе

Клиенты организации остались и без своего транспорта, и без сбережений
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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«Бизнесмену» светит реальный срок: дело на него завели по статье «мошенничество»«Бизнесмену» светит реальный срок: дело на него завели по статье «мошенничество»Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Псевдо-автосалон накрыли в Орле полицейские. Директор организации продавал чужие машины, а деньги оставлял себе. Клиенты остались и без своего транспорта, и без сбережений.

Принцип работы фирмы строился на договорах комиссии: ты оставляешь свой автомобиль для продажи, часть денег от его реализации идет фирме. Однако подобного рода доход руководителю организации показался слишком малым.

- Руководитель организации и его сообщники по заниженной стоимости продавали перекупщикам автомобили орловцев, которые им доверили для продажи. Однако деньги людям так и не выплатили, - пояснила «КП» Олеся Лихобабина, врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Но мошенническая схема оказалась не вечной: сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями ее раскрыли. Теперь «бизнесмену» светит реальный срок: дело на него завели по статье «мошенничество». Сейчас он заключен под стражу, однако вероятнее всего ему светит арест.

Что касается ущерба, то точное количество потерпевших в настоящее время не разглашается в интересах следствия. Как стало известно «КП» из достоверного источника, их число может превышать десяток человек. Соответственно и сумма, которую положили мошенники в свой карман - не один миллион рублей.

«КП» следит за ходом следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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