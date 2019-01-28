Всем довольны: пациенты государственных стоматологических поликлиник одобряют действия специалистов

Действиями конкретного специалиста удовлетворены 82,6%. Эта цифра говорит о том, что регулярные посещения областной стоматполиклиники позволяют пациентам быть уверенными в качестве работы определенных сотрудников поликлиники. А очень хорошую оценку оказанной помощи поставили 45% анкетированных!

На прием - в день обращения

Еще один важный показатель, который оценивает доступность медицинской помощи, - это время ожидания приема. По результатам опроса, 28% посетителей поликлиники попали в кабинет стоматолога в день записи. Оставшиеся 72% не ждали неделями, а просто выбирали удобный для посещения день.

Время «очередей» в государственных стоматполиклиниках, как показывает опрос, уходит. Только 3% респондентов опроса провели в очереди от 1 до 2 часов. Наиболее длительным оказалось ожидание приема в смотровой кабинет, но над этим, по словам руководства областной стоматполиклиники, ведется работа.

Ну и самая приятная для сотрудников медучреждения цифра - 90% посетителей областной стоматполиклиники доверяют квалификации специалистов, а 87% отмечают внимательное отношение персонала!

Детям - лучшее!

Анкетирование законных представителей маленьких пациентов в детской стоматполиклинике показало, что больше 90% опрошенных высоко оценивает качество услуг по полису ОМС и отношение персонала. В большинстве случаев при опросе сотрудники страховых компаний получали также имена конкретных специалистов, к которым пациенты и их представители испытывают огромную благодарность.

Детская стоматполиклиника принимает порядка 39 тысяч пациентов в год. Цифра внушительная. При этом жалоб в страховые медицинские организации и ТФОМС Орловской области за последние 5 лет на работу этой медицинской организации не поступало.

В новый год - с новыми возможностями

ТФОМС Орловской области извещает граждан, что при оплате стоматологической медицинской помощи с текущего года за счет средств ОМС включены светоотверждаемые материалы отечественного производства не только для детей, но и для взрослых, что позволит обеспечить доступность и повысить качество бесплатных стоматологических услуг. Перечень стоматологических материалов, необходимых для оказания бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС, размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской области.

Следует отметить, что, по результатам опроса, достаточно большое количество респондентов не ориентируются в разграничении платных и бесплатных услуг. В целях обеспечения информированности граждан по вопросам бесплатного оказания медицинской помощи на официальном сайте ТФОМС Орловской области и информационных стендах, расположенных в медицинских организациях, размещена «Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи», разработанная Министерством здравоохранения РФ.

Страховые медицинские организации провели социологический опрос пациентов областной стоматологической поликлиники для взрослых и детской стоматологической поликлиники, который был направлен на изучение удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи, оказываемой в рамках программы ОМС этими медицинскими организациями. И результаты более чем приятные!

При возникновении вопросов по оказанию медицинской помощи или сомнений в законности взимания денежных средств необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию, которая указана на полисе ОМС, или в ТФОМС Орловской области по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-200-77-45.

ТФОМС Орловской области.

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