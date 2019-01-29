Жильцы дома, в котором рухнула стена, переехали в пункты временного размещения

Жильцы старинного дома по улице Нормандии-Неман в Орле, в котором вчера обрушилась часть кирпичной кладки, переехали в пункты временного размещения, а также к своим родственникам. Сегодня на месте ЧП будет работать экспертная комиссия, которой предстоит решить судьбу здания постройки времен революции.

У строения рухнула часть кладки со стороны фасадаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как мы уже рассказывали читателям, происшествие случилось в понедельник 28 января. Со стороны фасада на втором этаже рухнула часть кирпичной кладки на площади в 5 квадратных метров. На втором этаже никто не живёт, и на улице в момент обрушения не было людей, так что обошлось без пострадавших. Однако на первом этаже здесь все ещё располагаются жилые квартиры, не смотря на то, что строение является потенциально опасным.

Жильцов временно переселили в пункты временного размещенияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тема обсуждалась на сегодняшней рабочей планерке в городской администрации. Было отмечено, что всего в здании постоянно проживают пятеро человек, один из них – ребенок 14-ти лет. Вчера вечером на месте ЧП было принято решение разместить людей в пунктах временного размещения, а те, у кого есть такая возможность, переехали к родне.

Судьбу старого дома решит комиссияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Нужно рассмотреть возможность выдачи материальной помощи и, в случае наличия законных оснований, разъяснить порядок ее получения, - дал поручение глава городской администрации Александр Муромский.

Также со вчерашнего дня на месте ЧП дежурят полицейские.

Отметим, что дом хотя и отпраздновал пару лет назад столетний юбилей, но аварийным не является. Комиссия решит, подлежит ли здание какому-то ремонту, либо его судьба – снос. «КП» следит за ситуацией.