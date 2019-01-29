2019-01-29T17:07:15+03:00
Происшествия

В Орле пожарные выезжали на тушение городской свалки

К настоящему моменту возгорание локализовано
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Свалка в ОрлеСвалка в ОрлеФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня днем орловским спасателям пришлось выезжать на тушение городской свалки, находящейся на Итальянской улице. За текущий месяц вызов на подобного рода ЧП на данном объекте спасателям поступил уже не в первый раз.

- Поступило сообщение о возгорании мусора на площади в 50 квадратных метров. К настоящему моменту оно локализовано, - сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Как стало известно «КП» из достоверных источников, выезжать на главную орловскую мусорку в этом месяце пожарным приходилось несколько раз. Мы связались с директором мусороперерабатывающего предприятия, которое находится рядом со свалкой, чтобы узнать подробности произошедшего.

- Сегодняшний случай сложно назвать возгоранием. Температура внутри тела свалки превышает 50 градусов, в это же время на улице наблюдается потепление, снег тает, тело начинает парить, - рассказал «КП» Юрий Парахин.

Отметим, что все произошло на участке находившемуся в введении компании «ОПЭК» до вступления в силу нового федерального закона об обращении с отходами. По сути этот кусок свалки принадлежит городу.

Также отметим, что на Орловщине постепенно отлаживается новый принцип обращения с мусором. Нельзя сказать, что он проходит гладко: то жители жалуются на обилие отходов во дворах, то региональный оператор не может найти общий язык с управляющими компаниями и предприятием по переработке. Что же касается орловской свалки, то постепенно ее должны рекультивировать, однако конкретного плана в этом направлении пока что нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Орле продолжают обсуждать «мусорную проблему». После вступления в полномочия регоператора по обращению с отходами, у горожан не убавилось нареканий, а улицы и дворы не стали чище...(подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки
52-летний инвалид утверждает, что его избил пьяный офицер. В МВД уверяют, что сотрудник был трезв и пресекал нарушение: стаффордширский терьер был без намордника [видео, аудио]
Новости 24