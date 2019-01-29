В Орле пожарные выезжали на тушение городской свалки

Сегодня днем орловским спасателям пришлось выезжать на тушение городской свалки, находящейся на Итальянской улице. За текущий месяц вызов на подобного рода ЧП на данном объекте спасателям поступил уже не в первый раз.

- Поступило сообщение о возгорании мусора на площади в 50 квадратных метров. К настоящему моменту оно локализовано, - сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Как стало известно «КП» из достоверных источников, выезжать на главную орловскую мусорку в этом месяце пожарным приходилось несколько раз. Мы связались с директором мусороперерабатывающего предприятия, которое находится рядом со свалкой, чтобы узнать подробности произошедшего.

- Сегодняшний случай сложно назвать возгоранием. Температура внутри тела свалки превышает 50 градусов, в это же время на улице наблюдается потепление, снег тает, тело начинает парить, - рассказал «КП» Юрий Парахин.

Отметим, что все произошло на участке находившемуся в введении компании «ОПЭК» до вступления в силу нового федерального закона об обращении с отходами. По сути этот кусок свалки принадлежит городу.

Также отметим, что на Орловщине постепенно отлаживается новый принцип обращения с мусором. Нельзя сказать, что он проходит гладко: то жители жалуются на обилие отходов во дворах, то региональный оператор не может найти общий язык с управляющими компаниями и предприятием по переработке. Что же касается орловской свалки, то постепенно ее должны рекультивировать, однако конкретного плана в этом направлении пока что нет.

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