2019-01-28T13:59:40+03:00
Общество

Бывший сотрудник «Мираторга» осужден за хищение ГСМ и запчастей со склада компании

Мужчина привлечен к уголовной ответственности за хищение ГСМ и запчастей, принадлежащих ООО «Мираторг-Орел»
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Похититель занимал должность начальника цеха механизации в одном из подразделений агрохолдинга в Кромском районе. Пользуясь своим служебным положением, он на протяжении почти двух лет тайно перевозил домой товарно-материальные ценности со склада компании.

Выявили эту незаконную деятельность сотрудники службы безопасности агрохолдинга, которые и передали преступника правоохранительным органам. Хотя при обыске у мужчины была найдена пропажа, вину свою он полностью отрицал. Одним из аргументов было даже утверждение, что обнаруженное имущество компании «найдено им в полях».

На основе имеющихся доказательств и показаний свидетелей суд признал бывшего начальника цеха виновным и в качестве наказания назначил штраф. Естественно, что работы в одном из ведущих агропредприятий со стабильной зарплатой мужчина тоже лишился.

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