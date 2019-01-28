Бывший сотрудник «Мираторга» осужден за хищение ГСМ и запчастей со склада компании

Похититель занимал должность начальника цеха механизации в одном из подразделений агрохолдинга в Кромском районе. Пользуясь своим служебным положением, он на протяжении почти двух лет тайно перевозил домой товарно-материальные ценности со склада компании.

Выявили эту незаконную деятельность сотрудники службы безопасности агрохолдинга, которые и передали преступника правоохранительным органам. Хотя при обыске у мужчины была найдена пропажа, вину свою он полностью отрицал. Одним из аргументов было даже утверждение, что обнаруженное имущество компании «найдено им в полях».

На основе имеющихся доказательств и показаний свидетелей суд признал бывшего начальника цеха виновным и в качестве наказания назначил штраф. Естественно, что работы в одном из ведущих агропредприятий со стабильной зарплатой мужчина тоже лишился.