Сбербанк поднял вопрос о деглобализации на экономическом форуме Давосе

24 января, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Сбербанк провел деловой завтрак «Бизнес в (Де)глобализированном мире». Модератором мероприятия выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Одним из главных тезисов встречи, на которой присутствовали экономические и политические лидеры мира, стало утверждение, что четвертая промышленная революция изменила правила игры. Если раньше глобализацию было принято считать неизбежной, то сегодня различные государства и представители бизнеса стали заявлять о своих индивидуальных правах. Но что такое деглобализация? Это временная проблема или новая нормальность?

Новое мировое «топливо»

Все больше компаний-лидеров трансформируются в экосистемы. Такая синергия от развития сервисов экосистемы может быть даже выгоднее, чем международная экспансия. Собственные технологии и данные стали новой «нефтью», новым «топливом», подпитывающим развитие бизнеса.

Во время делового завтрака всем гостям было предложено ответить на вопрос: «Являетесь ли вы сторонником глобализации?» Голосование показало, что 78% ответили «да» и только 22% – «нет».

- На мой взгляд, мы подошли к концу достаточно длительного периода глобализации. Все мы, как экономисты, знаем, что он принес существенный позитивный элемент добавленной стоимости мировой экономики. Но эта стоимость не была единообразно распределена между государствами. Технологический разрыв приводит к ухудшению ситуации. Думаю, решение будет лежать в индивидуальной плоскости для каждой страны, - подчеркнул Максим Орешкин, глава Минэкономики России.

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Если глобализация предполагала свободное движение товаров, трудовых ресурсов, сервисов, капитала, технологий и данных, то деглобализация на государственном уровне значительно увеличит издержки и риски международного присутствия. Одной из основных проблем может стать разрыв в технологических возможностях.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс уверен, что деглобализация ударит по миллионам простых людей. По его словам, добро глобализации не очень заметили, а вот зло деглобализации еще предстоит увидеть.

Каждая страна почувствует удар?

Профессор Оксфордского университета Найри Вудс уверена, что сегодня бизнес должен соответствовать не только закону, но и социальному запросу общества. Люди во всем мире выступают не столько против глобализации, сколько против капитализма. Поэтому и появился спрос на национализацию. Найри Вудс уверена, что необходимо принимать и понимать специфику каждой страны, в которой вы работаете.

Герман Греф добавил, что глобализацию и деглобализацию поддерживают сегодня те страны, которым прямо выгодно изменение мировых экономических отношений.

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- Когда глобализация приносила выгоду США, они использовали этот инструмент. Сейчас Китай занимает более активные позиции, и Китаю глобализация приносит больше выгод, поэтому США меняют свою позицию. Начинаются торговые войны, которые приносят 510 млрд долларов убытков мировой экономике. Потенциально они могут вырасти почти до 3 трлн долларов. Каждая страна почувствует этот удар, - прокомментировал Президент Сбербанка.

Еще один вопрос, поставленный на голосование в ходе встречи, звучал: «Как компаниям следует реагировать на деглобализацию?» Хотя и был вариант просто ждать развития ситуации, все-таки большинство выбрало вариант действовать и искать альтернативные пути.

- Я думаю, что слово, которое должно характеризовать современный мир – «бесшовность», - отметил Герман Греф. – Мы бы все хотели, чтобы мир был без разделительных линий. И сейчас мы строим подобные экосистемы в бизнесе.