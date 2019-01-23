Орловские общественники контролируют ремонт моста через реку Цон в Урицком районе. До сих пор подрядчик для выполнения работ так и не определился.

Напомним, этот участок дороги орловцы отметили ранее на «Карте убитых дорог». Жители Сосковского и Урицкого районов обратились к активистам и рассказали, что мост в районе деревни Богдановка находится в аварийном состоянии: одна из несущих плит конструкции обвалилсь, а пропускная способность дороги стала меньше.

Общественники состояние моста осмотрели. Оказалось, упавшая с моста плита и мостовое ограждение лежали на берегах и дне реки Цон. Бетонные элементы мота продолжают крошиться.

- Мы подготовили обращение в правительство Орловской области с предложением принять меры для проведения ремонта аварийного моста через реку Цон. По итогам нашей заявки региональное правительство запланировало ремонт моста на 2019 год. Была разработана проектно-сметная документация, выделены средства, запланирован аукцион, - рассказали «КП» активситы ОНФ.

Но аукцион по капитальному ремонту моста так и не состоялся. Всего были поданы три заявки, которых до участия не допустили по различным причинам.

- Максимальная цена контракта составляет более 47 миллионов рублей. Повторный аукцион назначен на февраль, - добавили общественники.

Напомним, мост через реку Цон расположен на автодороге «Нарышкино – Сосково». Эта дорога имеет региональный уровень значения: здесь выстроены маршруты пассажирских автобусов, которые курсируют от Орла до населенных пунктов Урицкого и Сосковского районов.