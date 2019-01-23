2019-01-23T14:11:05+03:00
Общество

Орловчанка вошла в топ-100 фотографов на международном конкурсе

Снимок Юлии Шестопаловой в номинации «Мужской портрет» покорил жюри
Ольга СУПОНЕВА
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Фото Юлии ШестопаловойФото Юлии Шестопаловой
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Орловчанка Юлия Шестопалова вошла в топ-100 фотографов на международном конкурсе. Снимок ее авторства в номинации «Мужской портрет» покорил жюри престижного творческого состязания.

Фотографией Юлия увлекается с детства. Кода девочка училась в школе, отец подарил ей пленочный «Зенит» - тогда-то и родилась любовь к этому виду искусства.

- Снимала на плёнку в основном природу, жучков всяких, птиц, знакомых и друзей. Потом уже, когда начала зарабатывать, купила цифровую камеру «Панасоник», - поделилась Юлия с «Комсомолкой».

Увлекаться фотографией Юлия начала в детстве Фото: из личного архива

Увлекаться фотографией Юлия начала в детствеФото: из личного архива

Несколько лет назад девушка решила: почему бы не попытать удачу в творческих конкурсах? В основном, это были состязания с тематикой детства – Юля снимала своего младшего сына. Были и победы, и приятные призы. Но, по словам, орловчанки главное в конкурсах не награда.

- Всегда хочется понять уровень своего мастерства и конкурсы дают это понимание, - говорит Юлия.

Так и родилась идея попытать свои силы в конкурсе «35AWARDS», 4-й Международной фотопремии – в этом году в нем участвует больше ста тысяч фотографов со всего мира. Оказалось, решение было верным – жюри мастерство девушки оценило. А ведь в номинации «Мужской портрет» участвовало более двух с половиной тысяч авторов, представивших 5 тысяч 677 фотоснимков! Юля рассказала «КП» о своей работе.

- Мужчина на фотографии мой хороший друг Сергей Третьяков. В этой фотосессии участвовало пять человек: все были в народных костюмах и съёмки происходили на конезаводе с лошадьми. Шел снег, ветер все время задувал его в объектив, приходилось постоянно его протирать. Было довольно холодно. Но довольно весело и все остались очень довольны. А образ Сергея - это образ доброго молодца, - поделилась орловчанка.

Мы поздравляем Юлию с творческим достижением и желаем ей дальнейших успехов!

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