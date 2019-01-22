2019-01-22T11:44:00+03:00
Общество

Орловский депутат потребовал списать долги за газ с жителей региона

Андрей Куцын обратился в прокуратуру области, приводя в пример ситуацию в Чеченской республике
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: oryol.ldpr.ruФото: oryol.ldpr.ru
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В Орле депутат областного совета Андрей Куцын потребовал списать долги за газ с жителей региона. Он обратился в прокуратуру области с просьбой рассмотреть такую возможность по примеру Чеченской республики.

В своем обращении депутат указывает, что население Орловской области находится в крайне затруднительном материальном положении.

- Орловская область относится к одному из самых закредитованных регионов РФ. Жители Орловской области ничем не отличаются от проживающих на территории Чечни и имеют те же права на подобную льготу, - написал Куцын.

Напомним, Жителям Чечни списали долг за газ в 9 миллиардов рублей из опасения протестов. Такое решение принял суд в Грозном.

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