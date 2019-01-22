Орловский депутат потребовал списать долги за газ с жителей региона

В Орле депутат областного совета Андрей Куцын потребовал списать долги за газ с жителей региона. Он обратился в прокуратуру области с просьбой рассмотреть такую возможность по примеру Чеченской республики.

В своем обращении депутат указывает, что население Орловской области находится в крайне затруднительном материальном положении.

- Орловская область относится к одному из самых закредитованных регионов РФ. Жители Орловской области ничем не отличаются от проживающих на территории Чечни и имеют те же права на подобную льготу, - написал Куцын.

Напомним, Жителям Чечни списали долг за газ в 9 миллиардов рублей из опасения протестов. Такое решение принял суд в Грозном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Песков прокомментировал просьбу регионов списать им долги за газ

Представитель Кремля назвал эту тему чрезвычайно сложной (подробности)