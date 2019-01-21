2019-01-21T11:38:00+03:00
Звезды

После реставрации в орловском музее «Спасское-Лутовиново» открылась экспозиция

Коллекция музея включает около 150 личных вещей Ивана Тургенева и его предков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта Правительства Орловской областиФото с сайта Правительства Орловской области
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После реставрации в орловском музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» открылась экспозиция в доме писателя. Праздник по этому случаю прошел в минувшую субботу, 19 января.

Ремонт в музее длился более года. Реставрация проводилась за счет федеральных средств, которые поступили из Министерства культуры РФ в рамках подготовки к празднованию 200-летнего юбилея Тургенева.

Напомним, коллекция музея включает около 150 личных вещей Ивана Тургенева и его предков. В обстановке дома – мебель от лучших русских мастеров 18-19 веков: в малой гостиной стоит огромный диван «самосон», в кабинете - письменный стол, фамильная реликвия - старинная икона Спаса Нерукотворного. Кроме того, большую ценность представляет коллекция живописи с подлинными портретами отца и брата писателя, работы Сверчкова, Клодта, Дмитриева-Оренбургского, картины и портреты, написанные крепостными художниками.

Фото с сайта Правительства Орловской области

Фото с сайта Правительства Орловской области

Фото с сайта Правительства Орловской области

Фото с сайта Правительства Орловской области

- Экскурсию для гостей мероприятия провела Елена Левина, директор музея. Она рассказала о его истории и бесценных экспонатах. Литературно-музыкальную программу «Иван Тургенев, Полина Виардо. Музыкальное наслаждение в письмах» исполнил камерный оркестр «Belcanto-Orchestra», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Фото с сайта Правительства Орловской области

Фото с сайта Правительства Орловской области

Фото с сайта Правительства Орловской области

Фото с сайта Правительства Орловской области

Стоит отметить, что в выставочном зале музея-заповедника уже стартовала выставка «В сокровищницу русской литературы», на которой представили более 70 оригинальных рисунков и автолитографий к произведениям писателя. Работы выполнены в различной манере и технике с большим разнообразием сюжета от таких авторов книжной иллюстрации, как Боровский, Домогацкий, Кусков, Рудаков, Устинов.

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