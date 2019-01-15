2019-01-15T13:28:55+03:00
Общество

Где В Орловской области окунуться в купель на Крещение

«КП» публикует подробный перечень специально оборудованных мест
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Где В Орловской области окунуться в купель на КрещениеГде В Орловской области окунуться в купель на КрещениеФото: Архив "КП"
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На Орловщине определили места для проведения купаний на Крещение. В этом году в разных районах области будет 33 купели.

Орел: река Ока, район Центральной спасательной станции.

Болховский район: поселок Чекряк, купель «Спас-Чекряк».

Верховский район: купель в селе Корсунь и купель в деревне Алексеевка.

Глазуновский район: деревня Ловчиково, купель; поселок Глазуновка, пруд «Шпагатка».

Дмитровский район: село Долбенкино, купель Марфо-Мариинской обители; село Столбище, Селькин пруд; село Балдыж, купель; село Бородино, купель; село Соломино, купель.

Должанский район: село Баранчик, «Громовой колодец»; село Никольское, «Святой колодец Покрова Божьей Матери».

Залегощенский район: родник у деревни Ореховки.

Краснозоренский район: деревня Елагино, родник на реке Любовше.

Ливенский район: село Сосновка, купель «Источник Николая Угодника»; деревня Красово, купель; село Успенское, купель; деревня Викторовка, купель; село Козьминка, купель; деревня Угольное, купель «Источник Святой Блаженной Матроны Московской»; село Казанское, купель.

Мценский район: деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район: поселок Михайловка, Мансуровский парк, родник.

Новосильский район: источник на реке Пшевке около деревне Шейно.

Орловский район: деревня Козиновка, родник; Вятский Посад.

Покровский район: село Верхососенское, святой источник, купель; село Дросково, купель; поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.

Сосковский район: село Кирово, купель.

Урицкий район: село Лукьянчиково, купель иконы Казанской Божьей Матери; село Подзавалово, источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Шаблыкинский район: деревня Кремль, «Святой источник».

- Для безопасности в местах проведения купаний будут дежурить полиция, медики, пожарные, а в Орле также сотрудники ГИМС и спасатели, - рассказала «КП» Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Кроме того, рядом с купелями установят посты с оборудованием для оказания первой помощи. Для обогрева и переодевания можно будет использовать отапливаемые вагончики. Вышедшим из воды после купания орловцам будут предлагать согреться чаем и кофе.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при крещенских купаниях. Сотрудники МЧС рекомендуют рассчитывать свои физические силы, воздержаться от распития алкогольных напитков, не купаться в не оборудованных местах, не выходить на тонкий лед группами, не прыгать в воду в разгоряченном состоянии.

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