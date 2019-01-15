В Орле продолжают обсуждать «мусорную проблему»

На сегодняшней, 15 января, рабочей планерке в мэрии Орла одной из центральный тем стал «мусорный вопрос». После вступления с 1 января в свои полномочия регионального оператора по обращению с отходами у горожан не убавилось нареканий: в некоторых районах контейнеры под завязку забиты отходами и неделями не вывозятся.

В последние недели переполненные мусорные баки для Орла - нередкое зрелище

Как отметила представитель регионального оператора компании «Зеленая роща» на сегодняшнем совещании, одной из проблем при вывозе мусора стали не прочищенные дворы, а стало быть, мусоровозы не могли пробраться к контейнерам. Также было отмечено, что не выходило дозвониться до управляющих компаний – никто не брал трубку. В числе проблем названы и оставленные орловцами во дворах машины, которые также затрудняли проезд и недопонимание с компанией «ЭкоСити», на завод по переработке которой сейчас поступают все отходы.

- В настоящее время мы принимаем отходы, которые поступают на мусороперерабатывающее предприятие с утра и до вечера, за исключением положенного по закону обеденного перерыва, - рассказал «КП» Юрий Парахин, директор АО «ЭкоСити». – При этом договор с региональным оператором по сей день не заключен.

Прогуляемся по набережной?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пока же новая система отлаживается, простые орловцы продолжают забрасывать жалобами как ответственные организации, так и руководителей города и области.

- В Орле уже появились места, которые вызывают справедливые нарекания граждан: в праздничные дни Александру Муромскому поступали сигналы от жителей Железнодорожного и Северного районов. Вызывает опасения и ситуация в частном секторе Заводского района, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Забитый мусоропровод

Проблемы пока что приходится решать точечно. Однако и такой подход не всегда дает свои результаты. Вчера «КП» рассказывала читателям о забитом с новогодних праздников мусоропроводе у жильцов одного из домов Советского района города. Как рассказали жители многоэтажки №21 по Приборостроительной сегодня, после публикации на нашем сайте и многократных обращениях коммунальщики прочистили его. Правда, частично.

- Сегодня пришлось снова звонить в «Первую городскую управляющую компанию». Мы сказали, что мусоропровод прочищен не полностью и мусорный бак забит. Диспетчер ответила, что необходимо перезвонить уже региональному оператору. Дозвониться в «Зеленую Рощу» не удалось, - рассказала жительница указанной многоэтажки Татьяна.

Позднее, по сообщению жильцов, добиться ответа от регоператора все же вышло. В «Зеленой Роще» пояснили, что в настоящее время действительно есть проблема с вывозом мусора: машина не могла проехать из-за припаркованного кем-то из жильцов автомобиля.

А так по мнению коммунальщиков выглядит прочищенный мусоропровод

- Сообщили, что мусоропровод в нашем подъезде прочищен. Однако контейнер не увезли. И рядом стоит еще полный бак с отходами. Перекладывают ответственность с больной головы на здоровую, - посетовала еще одна из жителей дома №21 по Приборостроительной Марина.

«КП» не берется предполагать, сколько времени нужно, чтобы отладить новую систему по обращению с отходами и каким образом делегирование полномочий может сказаться на экологической обстановке в областном центре. Мы следим за ситуацией.