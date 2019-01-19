2019-01-19T13:28:17+03:00
Общество

Ночью 2500 тысяч орловцев окунулись в крещенскую купель

Опасность возникновения происшествий из-за купания в Орловской области миновала
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Ночью 2500 тысяч орловцев окунулись в крещенскую купельНочью 2500 тысяч орловцев окунулись в крещенскую купельФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. По этому случаю в храмах прошел чин Великого освящения воды, а все желающие смогли искупаться в крещенской воде. Так, по данным регионального ГУ МЧС России, в купель минувшей ночью окунулись 2500 тысяч орловцев. Всего в Орловской области определили 34 места для крещенских купаний.

Опасность возникновения происшествий при ночном купании в ледяной воде в Орловской области миновала. За безопасностью следили орловские спасатели. Для быстрого реагирования на возможные ЧП рядом с иорданями дежурили поисковики, инспекторы ГИМС, пожарные, медики и полиция.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Всего к обеспечению безопасности и охране общественного порядка в период проведения крещенских купаний привлечен 261 человек и 126 единиц техники, в том числе от МЧС – 55 человек личного состава, 24 единицы техники. Развернуты 2 пункта обогрева в Орле и в Ливенском районе в селе Сосновка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В Орле купель традиционно оборудовали в районе спасательной станции. На подходе к воде также дежурили спасатели, медики и сотрудники полиции. Обустроили и пункт обогрева. Здесь, в иордани воду освятил иерей Максим из Кафедрального собора в честь Ахтырской иконы Божией Матери.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В крещенскую ночь на этом месте погрузиться в воду пришли более тысячи горожан. Для переодевания городские власти установили палатки с обогревом. Чтобы согреться, орловцам предлагали горячий чай.

Напомним, купель на реке Ока будет доступна для посещения до полуночи 20 января. Кроме того, в связи с проведением в Орле мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, до 9-ти часов вечера 20 января будут запрещены стоянка и движение автомобилей от дома № 1 по улице Пролетарская гора до дома № 28 по улице Максима Горького.

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