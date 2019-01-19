2019-01-19T12:19:06+03:00
Общество

В Орле предложили вернуться к прямым выборам мэра

Инициативу вынесли на обсуждение на совместной пресс-конференции депутат горсовета Евгений Косогов и Общественное движение «Граждане Орла»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле предложили вернуться к прямым выборам мэраВ Орле предложили вернуться к прямым выборам мэраФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле предложили вернуться к прямым выборам мэра. Такую инициативу вынесли на обсуждение на совместной пресс-конференции депутат Горсовета Евгений Косогов и Общественное движение «Граждане Орла» 16 января. Кроме того, спикеры выступили за отставку главы городской администрации Александра Муромского.

- Существующая система городского управления с отдельной должностью сити-менеджера привела к фундаментальным экономическим, политическим и системным проблемам для города. В Орле мэр фактически, является декоративной фигурой, наблюдателем за деятельностью сити-менеджера. Как правило, любые инициативы мэра остаются в виде пожеланий, а Глава администрации может их не выполнять, - отметил Евгений Косогов.

В Орле предложили вернуться к прямым выборам мэра Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле предложили вернуться к прямым выборам мэраФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Основаниями для снятия с должности Александра Муромского активисты назвали предбанкротное состояние городского бюджета, МУП «ТТП», МУП «БПХ», МУП «ЖРЭП», МУП «Спецавтобаза», банкротство МУП «ПАТП-№1», разбазаривание муниципального имущества, отмену бесплатного питания в школах, рост платы за проезд в общественном транспорте, катастрофическую ситуацию с ремонтом моста «Дружба», провал работ по уборке снега в городе и наледи на зданиях и другие нюансы.

На пресс-конференции депутат Горсовета подчеркнул, что сити-менеджер формально подотчётен очень узкой группе депутатов, избранных на постоянной основе. Так, глава администрации становится единоличным руководителем с ограниченным контролем со стороны депутатов и избирателей. Это привело к катастрофическим управленческим проблемам.

Спикеры также выступили с предложением переименовать мэра Орла в председателя горсовета, а главу городской администрации - в мэра, который будет избираться прямым всенародным голосованием. Кроме того, по мнению авторов новой реформы, все 38 депутатов должны избираться по одномандатным округам, что повысит управляемость округами и позволит чиновникам сосредоточиться на экономических и хозяйственных проблемах.

В Орле предложили вернуться к прямым выборам мэра Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле предложили вернуться к прямым выборам мэраФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По итогам пресс-конференции вопрос о снятии с должности сити-менеджера Александра Муромского депутаты предложили мэру вынести на ближайшую сессию Горсовета. По словам активистов, в случае отказа, под обращением к мэру они соберут подписи жителей Орла.

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