2019-01-21T15:35:21+03:00
Общество

В орловском СИЗО крестили двоих малышей

Обряд прошел в домовом храме следственного изолятора
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской областиФото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области
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В следственном изоляторе Орла крестили двоих малышей. Обряд состоялся в домов храме СИЗО, его провел священнослужитель Троице - Васильевского храма города Орла протоиерей Дмитрий Маслов.

В канун православного праздника Крещения две женщины, которые содержатся в СИЗО с малышами, обратились к руководству с просьбой крестить младенцев. Мамам не отказали.

- Совершению таинства предшествовала подготовительная работа. Для этого в домовом храме учреждения были созданы все условия: установлен пеленальный столик, приобретены нательные крестики, подготовлена комфортная для малышей температура воздуха в помещении и воды в купели, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, в орлвоском СИЗО есть условия для проживания матери с младенцем. В камерах у женщин есть холодильник и стиральная машина, душ. А детей обеспечивают питанием и памперсами, следят за ними и врачи.

- Человек, попадая в такие тяжелые условия, начинает всерьез задумываться о своей жизни, возможно что-то пересматривает. И радостно, что мамы этих детей приняли решение покрестить их. Теперь малыши под защитой Господа и Пресвятой Богородицы, - рассказал "КП" отец Дмитрий.

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