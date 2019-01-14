2019-01-14T14:00:49+03:00
Общество

Жители орловской многоэтажки несколько недель ждут, когда почистят забитый мусоропровод

По словам жильцов дома №21 по Приборостроительной, проблема возникла еще в конце прошлого года
Ольга СУПОНЕВА
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Мусоропровод забит под завязкуМусоропровод забит под завязку
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Жителям дома №21 по улице Приборостроительной в Орле выходить в подъезд приходится затыкая носы. По словам жильцов девятиэтажки, еще в конце прошлого года во втором подъезде забился мусоропровод и к середине января проблема так и не устранена.

Фотографиями, наглядно иллюстрирующими состояние мусоропровода, поделились с «КП» вынужденные жить в условиях антисанитарии жители указанного дома.

- В конце декабря на некоторых этажах еще можно было выбросить мусор. К сегодняшнему дню, труба забита под завязку, - рассказала жительница дома 21 на Приборостроительной Марина Бака.

А вот так выглядит приемник мусоропровода на 9-м этаже

А вот так выглядит приемник мусоропровода на 9-м этаже

Проживающие в этом доме орловцы говорят, что неоднократно звонили на единый номер диспетчерской службы «Первой городской управляющей компании», которая обслуживает этот дом. Сегодня, 14 января, диспетчер ответила, что не владеет информацией о том, почему проблему не решают. Девушка еще раз приняла заявку и направила ее ответственным лицам с пометкой «многократная».

- Теперь нам остается только ждать у моря погоды, - сетуют жильцы.

Отметим, что после вступления в силу с 1 января 2019 года нового закона в сфере обращения с отходами в некоторых многоквартирных домах Орла возникла мусорная неразбериха, в социальных сетях горожане делятся фотографиями заполненных коммунальными отходами контейнеров, которые подолгу не вывозят. В это же время мусороперерабатывающее предприятие готово их принять и работает в половину мощности.

«КП» следит за ситуацией.

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