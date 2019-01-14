2019-01-14T10:09:34+03:00
Происшествия

В Орле упавшая наледь пробила заднее стекло в автомобиле

Пассажиры получили порезы от осколков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Юлия КонышеваФото: Юлия Конышева
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Очередное ЧП с упавшей наледью произошло в Орле на днях. О случившемся происшествии написала орловчанка Юлия Конышева на своей страничке в социальных сетях. На автомобиль, в котором ехала девушка, упал большой кусок льда. Юлия пояснила, что наледь на машину приземлилась с крыши театра «Свободное пространство».

- Заднее стекло превратилось в стеклянное крошево. Подскажите, кто отвечает за это безобразие, когда на проезжую часть улицы Комсомольской рушится«наледь», гробит машины и ставит под угрозу жизнь людей?– пишет в своем посте девушка.

Напомним, на минувших новогодних каникулах, 4 января, падение наледи в Орле стало причиной гибели прохожей женщины. Глыба упала на 54-летнюю орловчанку с козырька одного из балконов 5-этажного жилого дома по улице Игнатова. От полученных травм женщина скончалась на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По словам главы администрации Орла Александра Муромского, городская администрация с контролирующими органами делают все возможное, чтобы заставить управляющие компании оперативно реагировать на образование наледи на крышах домов. Сити-менеджер отметил, что УК - структуры коммерческие, и не всегда это делают.

Тем временем огромные сосульки продолжают висеть практически на каждом доме. Фотографии наледи орловцы выкладывают в соцсети.

Нависшая наледь Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Нависшая наледьФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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