2019-01-17T15:07:58+03:00
Экономика

Многомиллионными нарушениями обернулся ремонт стадиона в Орле

Региональная контрольно-счетная палата называет цифру больше чем в 77 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Стадион Ленина в ОрлеСтадион Ленина в Орле
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В Орле на заседании коллегии региональной контрольно-счетной палаты была озвучена информация о многомиллионных нарушениях при реконструкции стадиона имени Ленина. Главное спортивное сооружение города приводили в порядок к 450-летию облцентра, он стал одним из юбилейных объектов. После проведенной КСП проверки выяснилось, что бюджетные средства расходовались неэффективно: нарушений выявлено почти на 78 миллионов рублей.

В числе нарушений не завершенная в срок и не доведенная до конца реконструкция: нет навесов над двумя трибунами, недоделки на теннисном корте, других объектах спортивного сооружения. Проверяющие отметили и низкое качество ремонта из-за которого уже сейчас появились дефекты.

- Еще до приемки мы неоднократно обращали внимание и заказчика и подрядчика на то, что в таком виде сдача стадиона не возможна. Однако законодательство не предусматривает участие представителей самого реконструируемого объекта в процедуре приемки. Уже после нее неоднократно направляли письма с просьбами провести ремонт в рамках гарантийного срока, но наши просьбы услышаны не были, - рассказал «КП» Роман Матвеев, главный инженер стадиона имени Ленина.

Информация о результатах проверок направлена Губернатору Орловской области Андрею Клычкову и в прокуратуру Орловской области, - отметили в региональной КСП.

Напомним, осенью минувшего года СУ СК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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