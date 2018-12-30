2018-12-30T10:17:13+03:00
Общество

В какую сумму обойдется орловцам любимый новогодний салат «Оливье»

Актуальную цену компонентов для блюда подсчитал «Росстат»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В какую сумму обойдется орловцам любимый новогодний салат «Оливье»В какую сумму обойдется орловцам любимый новогодний салат «Оливье»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Новый год без «Оливье»? Пожалуй, мало кто может представить традиционный праздничный стол без любимого салата всех россиян. Рецепт для этого блюда у каждой хозяйки свой. Кто-то добавляет в него яблоко, кто-то предпочитает в салате вареную колбасу, кто-то говядину.

В рецепт от «Росстата» вошли самые привычные для каждого ингредиенты. В их числе консервированные огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, репчатый лук и майонез. Оказалось, в этом году цена за приготовленный салат «Оливье» в расчете на семью подросла на 5,18 % по сравнению с 2017 годом.

Так, по данным «Росстата» стоимость салата с использованием вышеуказанных продуктов год назад составляла 297,58 рублей в среднем по стране за ноябрь месяц. В 2018 году на конец периода уже ровно 313 рублей.

Орловцам салат «Оливье» обойдется почти на 100 рублей дороже. В общем рейтинге сопоставления цен на блюдо Орловская область находится на 27 строке. По подсчету статистов, в Орловской области жители заплатят почти 177 рублей за банку консервированных огурцов, более 50 рублей за банку горошка. Картофель с морковью и луком подорожали. Лоток куриных яиц теперь стоит в среднем 58 рублей. Цена за палку вареной колбасы составит 353 рубля.

Дороже всего салат обойдется жителям Чукотского автономного округа. Его цена составит более 516 рублей. Самая дешевая цена за блюдо – для Республики Мордовия. Там стоимость салата достигает не более 238 рублей.

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