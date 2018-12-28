2018-12-28T14:33:41+03:00
Общество

Орел снова встал в пробках

Заторы наблюдаются во всех районах областной столицы
Ольга СУПОНЕВА
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Орловские пробкиОрловские пробкиФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орел снова встал в пробках. Заторы стали образовываться на дорогах еще с утра. Сейчас же сервис «Яндекс Пробки» «раскрасил» город в красный цвет.

Сложной ситуации на дорогах областной столицы способствует сразу несколько факторов: погодные условия и нехватка коммунальной техники, ДТП, а также ремонт моста «Дружба». Автолюбители делятся своим негодованием в социальных сетях, запаздывает общественный транспорт.

- Не в час пик дорога от микрорайона «Новая Ботаника» до улицы Тургенева заняли 50 минут. От Наугорского шоссе до Болховского микрорайона обычно путь занимает не больше десяти минут, сегодня же пришлось ехать больше 40, - рассказал «КП» водитель службы такси Иван Глушенков.

Вот так выглядит Орел по версии "Яндекс Пробок"

Вот так выглядит Орел по версии "Яндекс Пробок"

Вчера, 27 декабря, снежную проблему активно обсуждали на планерке в городской администрации. По словам Николая Ванифатова, начальника управления городского хозяйства и транспорта, в связи с обильными снегопадами и нехваткой техники у МУП «Спецавтобаза» было принято решение о привлечении дополнительных единиц техники сторонних организаций.

- До Нового года необходимо провести повторное совещание с управляющими компаниями и сотрудниками районных отделов административно-технического контроля, которые особенно на праздниках должны ходить по дворам, смотреть, кто работает, а кто нет, и принимать соответствующие меры понуждения, - поручил глава горадминистрации Александр Муромский.

«КП» следит за ситуацией.

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