2018-12-27T11:13:46+03:00
Общество

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

«Ростелеком» объявляет о начале приема заявок на курс лекций о работе с данными для начинающих специалистов в области инженерии данных (data engineering) и управления данными (data governance) — «Ростелеком. DataTalks»
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Проект ориентирован на молодых специалистов и студентов последних курсов технических вузов. Образовательная программа стартует 28 февраля 2019 года. Поиск талантов «Ростелеком» осуществляет совместно со своими партнерами в сфере больших данных: компаниями Accenture, DIS Group, Human Factor Labs, Adastra, Qlik, ArenaData. По результатам успешного прохождения курса слушатели смогут присоединиться к команде «Ростелекома» или командам компаний-партнеров.

Первая программа состоит из 12 обзорных лекций, которые позволят аудитории познакомиться с инженерией данных и управлением данными, получить базовые навыки по методам построения хранилищ данных и инструментам, узнать про современные подходы к обработке больших данных, извлечению информации из большого объема данных, научиться грамотно их использовать для того, чтобы помогать бизнесу. Преподаватели курса расскажут о работе с мастер-данными: справочными и клиентскими, как и с помощью каких инструментов и процессов повысить качество данных в системах. Как выстроить процесс предоставления информационных сервисов (BI-отчетов, витрин данных) в большой компании, то есть, как наладить процесс от получения верхнеуровневых требований заказчика до получения готового сервиса.

«Сегодня в «Ростелекоме» мы создаем экосистему по работе с данными, и образовательный проект станет частью этой экосистемы. Слушатели курса смогут понять специфику инженерии данных и управления данными, получат актуальные знания об инструментах для работы с информацией, базах данных и операционной модели. Обучение будет проходить на реальных примерах деятельности обширного числа компаний, которые участвуют в подготовке курса. Молодые специалисты, которые уже работают в нашей компании, будут помогать ребятам в учебе и выборе профессии. Таким образом мы рассчитываем сделать образовательный процесс интересным и эффективным», — сказал директор по управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.

«Ростелеком» является крупнейшим в России оператором центров обработки данных. Компания обладает более чем 5300 серверными стойками. Стратегией «Ростелекома» предусмотрено продолжение трансформации в цифрового партнера для населения, бизнеса и государства — провайдера широкого спектра высококачественных продуктов и услуг для удовлетворения телекоммуникационных, ИТ и других потребностей клиентов. Таким образом, компания сфокусирована на развитии ИТ-услуг. Технологии управления большими данными — одна из важнейших составляющих этого направления.

Прием заявок продлится до конца февраля 2019 года. Обучение в рамках первого сегмента бесплатное. Курс начнется 28 февраля 2019 года и закончится 8 апреля 2019 года. Максимальное число участников — 100 человек.

Подать заявку, а также ознакомиться с условиями приема и образовательной программой курса можно на официальном сайте: Datatalks.rt.ru.

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