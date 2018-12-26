«Золотой час» при инфаркте миокарда

Вовремя понять, что произошло, вызвать скорую медицинскую помощь – значит, повысить шанс остаться в живых не только в ближайшие часы, дни, но и годы! От поведения пациента и оказания ему своевременной медицинской помощи зависит исход болезни. Ведь только в течение первых нескольких часов вводят специальные препараты, с помощью которых можно растворить «свежий» тромб и восстановить кровоток в коронарной артерии.

Первым признаком, позволяющим заподозрить инфаркт, становится интенсивная раздирающая боль за грудиной (в середине грудной клетки) в состоянии покоя. Боль давит, жжет, может отдавать в руку, плечо, спину, челюсть, шею. При стенокардии подобная боль возникает во время нагрузки, но при инфаркте она более сильная, чаще начинается в покое и не проходит после приема нитроглицерина.

Кроме этого могут появиться симптомы, появление которых всегда должно насторожить:

- одышка в покое;

- чувство нехватки воздуха;

- головная боль;

- сердцебиение учащенное, неритмичное;

- слабый пульс на конечностях;

- ощущение слабости или потеря сознания;

- обильный липкий холодный пот;

- боли в животе, тошнота, рвота;

- нарушения речи, зрения и координации движений.

Каждый из этих симптомов и их комбинация могут встречаться и при других заболеваниях, но сердечный приступ – жизненно опасное состояние, когда необходимо немедленно обратиться за неотложной помощью!

При возникновении сердечного приступа: не паникуйте, освободите шею и обеспечьте доступ свежего воздуха; сядьте в кресло с подлокотниками или в постель с приподнятым изголовьем; примите 0,5 г аспирина (таблетку, не покрытую оболочкой, разжевать) и 0,5 мг нитроглицерина (капсулу, ингаляцию) под язык. Начните быстро и сильно кашлять отхаркивающим кашлем из глубины живота. Это своего рода искусственное дыхание - вдох несет кислород. Надрывный кашель сжимает диафрагму и сердце, заставляя кровь циркулировать. Восстанавливается нормальный сердечный ритм.

Внимание: при резком снижении артериального давления нитроглицерин не допустим, а если давление в норме, то можно принять еще раз нитроглицерин под язык. Повторять его прием не следует более двух раз.

Грубая ошибка больного с сердечным приступом – отказ от госпитализации при отсутствии на ЭКГ признаков инфаркта, так как изначально ЭКГ может не отражать катастрофические изменения в миокарде.

Печально, но в последнее время инфаркт миокарда стремительно «молодеет». Уже не редкость, когда он поражает людей, едва перешагнувших тридцатилетний порог.

Если вы оказались свидетелем того, что человек неожиданно упал, находиться в сознании, но при этом у него синюшные губы и ногти, бледная кожа, и держится за левую сторону груди, скорее всего перед вами «сердечник». Надо помочь ему и немедленно вызвать скорую помощь.

Никогда не оставайтесь равнодушными, ведь вы в состоянии спасти человеку жизнь, оказав ему неотложную медицинскую помощь при остром инфаркте!

На территории Орловской области имеются все условия для получения пациентами квалифицированной специализированной медицинской помощи. Для оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом созданы 3 первичных сосудистых центра, расположенных в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Семашко», БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ». Успешно работает региональный сосудистый центр в БУЗ Орловской области «ООКБ», в котором оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.

Специалисты напоминают о необходимости своевременного прохождения диспансеризации, а также о том, что малейшие проблемы со здоровьем – повод посетить участкового терапевта. Особенно это важно для тех, кто имеет диагноз «сахарный диабет», проблемы с нервной системой и системой кровообращения.

Будьте внимательны к себе и близким! Не позволяйте инфаркту победить!

ТФОМС Орловской области