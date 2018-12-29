2018-12-29T10:50:24+03:00
Общество

«Ростелеком» стал лауреатом «Бизнес-премии» в Орле

«Ростелеком» стал лауреатом «Бизнес-премии»* конкурса «Орловский бизнес». Компания победила в номинации «За высокое качество и сервис»
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Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Второй год подряд «Ростелеком» становится победителем «Бизнес премии» среди компаний, работающих в сфере телекоммуникаций. В этот раз нас отметили за высокое качество услуг и сервиса. Эта оценка особенно важна для сотрудников компании. Она доказывает, что усилия коллектива дают заметный результат. Мы не просто создаем продукты и сервисы, мы дарим людям эмоции, возможности для образования, получения медицинской помощи, даем им чувство защищенности и свободное от бюрократических потерь время».

О высоком качестве услуг «Ростелекома» свидетельствует прирост абонентской базы. Количество пользователей, подключивших «Интерактивное телевидение», за 2018 год увеличилось на Орловщине почти на две тысячи. При этом, половина новых абонентов проживают в сельской местности, куда цифровой провайдер активно прокладывает «оптику». Всего «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» смотрят более 25 тысяч орловских семей. Они выбирают возможность смотреть любимые фильмы и передачи в удобное время, подбирать пакеты телеканалов в соответствии с интересами членов семьи, подключают дополнительные опции и сервисы. «Управление просмотром» позволяет «отмотать» эфир назад, поставить его на паузу, пересмотреть понравившуюся передачу. А с бесплатной опцией «Мультискрин» можно смотреть то, что нравится, с личного устройства, не мешая домочадцам. Услуга «Родительский контроль» ограничивает доступ детей к нежелательному видеоконтенту. А подключив «Караоке», можно развивать вокальный талант и устраивать домашние концерты.

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*Региональная независимая «Бизнес-премия» учреждена в 2016 году по инициативе информагентства «Орловские новости» и рекламного агентства «Мазов и Ко». Обладателями премии становятся победители конкурса «Орловский бизнес», нацеленного на выявление лучших компаний региона, работающих в разных сферах экономики. В этом году конкурс проходил в 17 номинациях, среди которых «Промышленная компания года», «За успешную стратегию в бизнесе», «Банк года», «Потенциал и перспектива», «Автосалон года» и др.

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