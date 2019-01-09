В орловской глубинке полицейские помогли водителю и пассажирам неисправного автобуса

На днях рейсовый автобус марки «ПАЗ» с пассажирами совершал плановую поездку из райцентра Долгое в областную столицу – Орел. Однако дорога не оказалась гладкой: у машины пробило блок двигателя. В неслабый мороз автобус вместе с водителем и пассажирами застрял на трассе в орловской глубинке.

В это время инспекторы ДПС Андрей Рыбалкин и Андрей Чучуков следовали по маршруту патрулирования. Около 16 часов вечера полицейские заметили стоящий на дороге автобус, подъехали, чтобы узнать в чем дело. Водитель посетовал: машина неисправна, не заводится, ждем тягач, замерзли. При этом часть пассажиров уже смогла уехать, другим же не так повезло и приходилось ждать на зимней дороге.

- Полицейские помогли пассажирам добраться до ближайшей автостанции, попросив водителей машин, следовавших в попутном направлении подвезти граждан. Замерзшего водителя автобуса инспекторы ДПС посадили в служебный автомобиль отогреваться и находились с ним на месте происшествия до прибытия другого автобуса, который провел эвакуацию сломавшегося транспортного средства, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Стражи дорожного порядка продолжили дежурство. А об этой истории рассказал сам водитель сломавшегося автобуса: мужчина позвонил на телефон доверия регионального УМВД, чтобы поблагодарить полицейских за помощь.