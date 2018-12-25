Под Орлом задержали фуру с тысячами бутылок паленого спиртного

В Орловской области полицейские задержали фуру, загруженную тысячами бутылок паленого спиртного. Большегруз, который стражи порядка остановили на трассе, был под завязку забит ящиками с поддельным алкоголем – всего изъято больше 19 700 бутылок.

Фура, заполненная «праздничным настроением», проходила через Орловскую область транзитом: груз должен был быть доставлен в другой регион. Однако до конечной точки ему добраться не удалось.

- Полицейские остановили для проверки автомобиль «МАЗ» с полуприцепом. Водитель предоставил документы на перевозимый груз. В контейнере, закрепленном на прицепе, сотрудники полиции, вместо заявленных в документации продуктовых товаров, обнаружили ящики с алкоголем, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

На бутылках наклеены акцизные марки, однако они не настоящие. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Всего стражи порядка обнаружили в машине 988 ящиков паленого спиртного (водки). В литрах это около 10 тысяч. При этом на бутылках есть наклейки, схожие по оформлению с акцизными марками РФ. Однако это подделка.

Теперь экспертам регионального УМВД предстоит исследовать образцы изъятого спиртного, чтобы определить, опасно ли оно для жизни и здоровья людей.

- По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение. Полицейские устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, - добавили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас вся изъятая продукция помещена на хранение.

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