В Орле женщина погибла от упавшей с балкона наледи

Трагедией в Орле обернулась пятница, 4 января, для близких 54-летней местной жительницы. Женщина погибла от сорвавшейся на нее с козырька балкона наледи. Кто виноват в смерти орловчанки установит следствие: региональный СК уже возбудил уголовное дело.

Все случилось в Советском районе города, на улице Игнатова. Женщина проходила возле пятиэтажки – дома №13а, когда на нее с козырька одного из балконов сорвалась глыба льда. Орловчанка погибла не месте происшествия.

Здесь произошла трагедия. Предупреждающие ленточки не уберегут от беды, будьте осторожны. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Наледь на крыше. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Сейчас следователи опрашивают очевидцев и сотрудников Управляющей компании, которая обслуживает дом.

В это же время горожане продолжают делиться в социальных сетях фотографиями домов, расположенных в разных районах города: огромные сосульки есть почти на каждом.

Расследование уголовного дела продолжается.