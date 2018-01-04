2019-01-04T12:33:53+03:00
Общество

В Орле машина скорой помощи застряла в снегу по дороге на вызов

Видео, снятое медиками, опубликовал депутата облсовета [видео]
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Орле вечером третьего января машина скорой помощи застряла в снегу по дороге на вызов. Видео, где автомобиль безуспешно буксует на улице Автовокзальной появилось на официальной страничке в Facebook депутата облсовета Руслана Перелыгина.

- Сейчас мне сотрудники скорой помощи прислали видео. Дворовая территория вся в снегу, скорая помощь не может проехать на вызов! Так практически во всех дворах города! Александр Муромский, прошу вмешаться! – написал Руслан Перелыгин.

Вот так выглядят дворы, проезды и дороги в Орле. Фото: vk.com/dorogi57 Фото: соцсети

Вот так выглядят дворы, проезды и дороги в Орле. Фото: vk.com/dorogi57Фото: соцсети

Между тем медик, который делает видеосъемку, говорит, что вот так работникам скорой помощи и приходиться ездить на вызовы: дворы в Орле совершенно не чищены.

Отметим, что в социальных сетях горожане с возмущением обсуждают ситуацию и делятся фотографиями заваленными снегом дворов и проездов, а также периферийных улиц. В это же время в ночь со 2-го на 3-е января по словам главы горадминистрации Александра Муромского работа по уборке города была усилена и на улицы вышли 12 КДМ, 1 МТЗ, 46 самосвалов, 1 снегоротор, 10 фронтальных погрузчиков, 2 снегопогрузчика, 4 грейдера. Всего 76 единиц техники.

В ночь со 2-го на 3-е января город убирало рекордное количество техники, по словам главы горадминистраии. Фото: Фото: соцсети

В ночь со 2-го на 3-е января город убирало рекордное количество техники, по словам главы горадминистраии. Фото:Фото: соцсети

- Это рекордное за эту зиму количество спецтехники, задействованной в уборке областного центра, - отметил Александр Муромский.

«КП» следит за ситуацией.

Скорая буксует в Орле.Видео: www.facebook.com/rvperelygin

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Орловцев приглашают отметить Рождество в Вятском Посаде
Юные орловцы получили новогодние подарки от полицейских
В Орле 2 человека пострадали в столкновении иномарок
В Орле полицейские назвали число правонарушений в новогоднюю ночь
В Орле на Красном мосту столкнулись две иномарки
Орловцев приглашают в Вятский Посад на рождественскую ярмарку
Орловец фиктивно прописал иностранца и попал под уголовное дело
Под Орлом мужчина пытался сжечь свою сожительницу
В Орле шесть новоиспеченных мам и их малыши получили подарки
В Орле ликвидировали последствия утечки на теплотрассе
«Муромская дорожка-2019»: необычный праздник состоялся в Орле
В Орле продолжаются поиски пропавшей в конце декабря пенсионерки
Под Орлом из горящей квартиры спасли мужчину
В Болхове мужчина отомстил за бывшую жену и зарезал ее сожителя
В орловской глубинке посиделки за бутылкой 31 декабря закончились поножовщиной
Под Орлом в снежный плен на автомобиле попала семья с маленьким ребенком
Новогодняя ночь в Орловской области прошла без серьезных происшествий
Два человека пострадали в столкновении легковушек в Ливнах
Орловцы встретили 2019-й год на главной городской площади
В Орле иномарка сдавала назад и сбила женщину
Орловцы могут купить подарки к рождеству ребятам из детских домов
Под Орлом легковушка сбила 80-летнего пешехода на «зебре»
Под Орлом под колесами легковушки погиб пешеход