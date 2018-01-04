В Орле машина скорой помощи застряла в снегу по дороге на вызов

В Орле вечером третьего января машина скорой помощи застряла в снегу по дороге на вызов. Видео, где автомобиль безуспешно буксует на улице Автовокзальной появилось на официальной страничке в Facebook депутата облсовета Руслана Перелыгина.

- Сейчас мне сотрудники скорой помощи прислали видео. Дворовая территория вся в снегу, скорая помощь не может проехать на вызов! Так практически во всех дворах города! Александр Муромский, прошу вмешаться! – написал Руслан Перелыгин.

Вот так выглядят дворы, проезды и дороги в Орле. Фото: vk.com/dorogi57Фото: соцсети

Между тем медик, который делает видеосъемку, говорит, что вот так работникам скорой помощи и приходиться ездить на вызовы: дворы в Орле совершенно не чищены.

Отметим, что в социальных сетях горожане с возмущением обсуждают ситуацию и делятся фотографиями заваленными снегом дворов и проездов, а также периферийных улиц. В это же время в ночь со 2-го на 3-е января по словам главы горадминистрации Александра Муромского работа по уборке города была усилена и на улицы вышли 12 КДМ, 1 МТЗ, 46 самосвалов, 1 снегоротор, 10 фронтальных погрузчиков, 2 снегопогрузчика, 4 грейдера. Всего 76 единиц техники.

В ночь со 2-го на 3-е января город убирало рекордное количество техники, по словам главы горадминистраии. Фото:Фото: соцсети

- Это рекордное за эту зиму количество спецтехники, задействованной в уборке областного центра, - отметил Александр Муромский.

«КП» следит за ситуацией.