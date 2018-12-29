2018-12-29T12:38:51+03:00
Общество

Как орловцам выбрать и запустить фейерверк без опасных последствий

«КП» рассказывает читателям о безопасном обращении с пиротехникой и местах, отведенных для ее запуска
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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В этом году главный фейерверк новогодней ночи, по традиции, взмоет над центральной площадью Орла. Однако жители и гости города и сами не обойдутся без фейерверков. «КП» рассказывает где можно запустить фейерверк, как выбрать и хранить пиротехнику, а также какие правила безопасности стоит соблюдать, чтобы новогодняя ночь не обернулась ЧП.

КАК ВЫБРАТЬ

О том, как выбрать по-настоящему безопасный фейерверк, рассказали специалисты регионального управления МЧС России.

Главное правило: пиротехнические изделия стоит приобретать только в специализированных магазинах, а не с сомнительных лотков. Особое внимание необходимо обратить на наличие у продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар, наличие инструкции по применению, которая должна быть размещена на самом изделии и изложена на русском языке.

Продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним запрещена.

- Дети чаще, чем взрослые становятся жертвами пиротехнических изделий. Большая часть травм из-за фейерверков происходит у детей 10-14 лет. Родителям обязательно нужно знать основные правила безопасности, чтобы защитить своих детей от трагичных последствий. Прежде чем покупать какие-либо пиротехнические изделия, проведите с детьми беседу о правилах безопасности при использовании данных изделий, - напоминают орловцам в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Фото: 57.mchs.gov.ru

Фото: 57.mchs.gov.ru

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

При обращении с пиротехникой существует ряд важных «НЕ», которым стоит следовать, чтобы ваш праздник был безопасным. Итак НЕ:

- ронять и бросать пиротехнические изделия

- хранить фейерверки без упаковки

- направлять работающую ракету или «свечу» на людей, легковоспламеняющиеся предметы, бросать ее в костер

- носить взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу

- использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности

- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с

- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их действия

- наклоняться над изделием во время его использования

- использовать изделия с истекшим сроком годности, с видимыми повреждениями

- разбирать или переделывать готовые изделия

- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, запускать салюты с балконов и лоджий

- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия

- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях

ГДЕ ЗАПУСТИТЬ

Использовать пиротехнические изделия можно самостоятельно, однако только на специально отведенных для этого площадках. В этом году управление по безопасности администрации города Орла предлагает шесть мест:

В Заводском районе — парк «Разградский», улица Емлютина (автодром) и улица Кромская, 12 (разворотное кольцо).

В Железнодорожном районе — набережная Дубровинского, 94 (на берегу реки Ока).

В Советском районе — парк Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской.

В Северном районе — Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).

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