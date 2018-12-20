2018-12-20T16:55:23+03:00
Общество

Продано здание Центрального телеграфа в Никитском переулке

Сумма сделки составила 2 млрд руб
Поделиться:
Изменить размер текста:

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что его дочернее общество – компания ПАО «Центральный телеграф» – закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля. Сумма сделки составила 2 млрд руб. (с учетом НДС).

«Продажа здания Центрального телеграфа в Никитском переулке стала знаковым событием и для «Ростелекома», и для рынка недвижимости в целом. Сделка реализована в рамках стратегии «Ростелекома» до 2022 года и в интересах акционеров всей группы компаний», – говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В настоящий момент портфель недвижимости «Ростелекома» насчитывает около 20 770 объектов, что составляет более 8,3 млн кв. м, в том числе на города с населением более 100 тыс. человек (включая Москву и СПб) приходится чуть меньше половины всех площадей.

реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата
Больше 90 килограммов сомнительной икры сняли с реализации в Орле
Новые машины скорой помощи передали орловским областным больницам
В Орле стали известны имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018»
Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка по служебному единоборству
Андрей Клычков: в 2019 году в Орловской области необходимо ликвидировать очереди в детские сады
Выставка о малой родине откроется в орловской библиотеке Бунина
В Орле разрастается "мусорный" конфликт
Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика
150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог
В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов поздравил ребят из отделения онкологии с наступающими праздниками
Минувшим днем под Орлом горела фура
Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Подозрения орловских активистов о нарушениях при организации сливов воды во дворах по улице Металлургов подтвердила прокуратура
Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле
Орловские росгвардейцы подвели итоги уходящего года
Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе под Орлом
Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием