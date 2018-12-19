Два 19-летних орловца угнали «Ниву»

Угон автомобиля «Нива-Шевроле» раскрыли на днях полицейские в Троснянском районе Орловской области. О своем несчастье стражам порядка рассказал местный житель. Его машина была припаркована возле дома открытой. Ключи хозяин забыл внутри.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшим по адресу полицейским мужчина пояснил, что, осмотревшись, обнаружил автомобиль с механическими повреждениями недалеко от дома с другой стороны, - рассказала корреспонденту «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Стражи порядка, приехав на место, осмотрели территорию и опросили возможных свидетелей. Следы от машины указывали на ее съезд в кювет. После тщательного расследования удалось найти и самих угонщиков. Ими оказались двое местных жителей 19-ти лет.

Молодые люди рассказали, что машину угнали, чтобы покататься. Но в процессе езды один из друзей не справился с управлением. «Нива» улетела в кювет. Угонщики машину вытащили и вернули на то место, где потом ее обнаружил хозяин.

В отношении молодых людей были возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ. Им может грозить до семи лет тюрьмы.