2018-12-19T14:01:49+03:00
Общество

«Ростелеком» сдал в промышленную эксплуатацию «Систему-112» в Брянске

«Ростелеком» успешно завершил все этапы опытного испытания «Системы-112» в Брянской области
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Согласно решению Минкомсвязи РФ, в декабре 2018 года система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру принята в промышленную эксплуатацию. На создание «Системы 112» в Брянской области специалистам «Ростелекома» потребовалось более шести лет.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Этап опытной эксплуатации и государственные приёмочные испытания «Система 112» прошла без нареканий. Это лучшее подтверждение профессионализма специалистов, которые работали над её созданием. Уверен, что успешная реализация этого проекта позволит нам более полно и эффективно взаимодействовать с органами государственной власти. Ведь «Система 112» – лишь один из этапов комплексной программы «Безопасный регион», которую планируется внедрить в Брянской области».

В рамках госконтракта по созданию «Системы 112» сотрудники «Ростелекома» смонтировали основной и резервный Центры обработки вызовов, объединив в единую сеть дежурно-диспетчерские службы всех муниципальных образований Брянской области с помощью виртуальной частной сети (VPN). Цифровой провайдер построил защищённые каналы связи, в том числе резервные; установил и настроил оборудование программно-технического комплекса для приёма и обработки вызовов, провёл обучение 750 работников экстренных служб. Для определения местоположения звонящего и формирования алгоритма экстренного реагирования на вызов разработано специальное программное обеспечение.

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Теперь все экстренные вызовы от жителей Брянской области принимаются по единому номеру 112, фиксируются и оперативно перенаправляются в соответствующую службу (полиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь, газовая служба, УФСБ). Это позволяет ускорить процесс оказания помощи пострадавшим и проконтролировать все этапы реагирования на звонок. Позвонить на номер 112 можно с любого телефона, даже при отрицательном балансе, отсутствии сети и сим-карты. В случае прерывания соединения, связь с диспетчером не пропадёт: система дозванивается до абонента автоматически.

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