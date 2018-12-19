2018-12-19T13:57:35+03:00
Происшествия

Под наркотическим опьянением орловец едва не забил до смерти свою знакомую

Мужчину на месте преступления задержали стражи порядка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Под наркотическим опьянением орловец едва не забил до смерти свою знакомуюПод наркотическим опьянением орловец едва не забил до смерти свою знакомуюФото: Архив "КП"
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В Орле стражи порядка сумели предотвратить убийство, которое могло произойти сегодня, 19 декабря, ранним утром. Во время патрулирования города правоохранителям сообщили о том, что в одной из квартир дома на улице Матвеева кричит женщина и просит о помощи. О возможном преступлении в полицию сообщила ее соседка.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили незапертую дверь и вошли внутрь. В коридоре на полу лежала избитая женщина. Над ней стоял предполагаемый преступник. Во время задержания мужчина вел себя неадекватно и сопротивлялся.

- На теле девушки были видны множественные раны и ушибы. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вызвали для нее скорую медицинскую помощь. На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа, - рассказала корреспонденту «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Девушка рассказала стражам порядка, что напал на нее знакомый. По ее словам, мужчина мог быть в состоянии наркотического опьянения.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

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