2018-12-19T15:25:42+03:00
Общество

В Орле после гибели двух мужчин при пожаре в тепловом коллекторе СК проводит доследственную проверку

Напомним, ЧП произошло минувшим днем на улице Московской
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
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В Орле после гибели двух мужчин следственные органы Следственного комитета проводят доследственную проверку. Происшествие произошло минувшим днем, 18 декабря, в районе дома № 157 по улице Московской в тепловом коллекторе.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, из помещения шел сильный дым. Внутри пожарные обнаружили тела двоих мужчин 35-ти и 52-х лет.

- Предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать неаккуратное использование источника открытого огня. Следствием отрабатываются и иные версии произошедшего, - рассказала корреспонденту «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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