Андрей Клычков: «Орловская область - регион самобытный»

С губернатором Орловской области «КП» встретилась накануне Нового года. С какими итогами подошел регион к его завершению? Каких успехов удалось достичь и в чем заключаются главные трудности на пути к процветанию? О сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ, транспорте, образовании, медицине и многом другом нам рассказал Андрей Клычков.

- Андрей Евгеньевич, так как у нас праздничное интервью, начать хотелось бы с позитивной ноты. Какое событие стало знаковым в 2018 году? Что лично у Вас вызвало наиболее положительные эмоции?

- Если не брать такие рабочие моменты, как выборы президента и губернатора, то самым знаковым событием лично для меня стало то, что удалось изменить формат общения с людьми. Удалось выстроить диалог. Жители области вовлечены в принятие решений, есть здоровая критика, к которой я прислушиваюсь. В целом я оцениваю итоги года очень позитивно и немалую роль здесь сыграло именно открытое общение с жителями региона.

- Наверное, немалую роль в построении диалога с гражданами сыграли и социальные сети. Для Орловщины это в новинку, когда к руководителям разных уровней можно обратиться посредством соцсетей, задать вопрос и обозначить проблему. Скажите, Вы сами ведете свои соцсети или у Вас есть команда?

- Сам, можете убедиться. Конечно, аудитория у меня не такая большая, как у «Комсомольской правды», в Instagram около 15 тысяч подписчиков. Люди задают разные вопросы, обращают внимание на те или иные проблемы. Например, жительница Орла прислала фотографии стихийной свалки с указанием адреса. Я переслал обращение главе городской администрации, чтобы ответственные лица разобрались. Социальные сети - не панацея, но они помогают решать проблемы оперативно.

- То есть между собой руководители разного уровня тоже общаются в соцсетях?

- Конечно. Не будем же мы созывать совещание ради одного неубранного сугроба или ямы на дороге. Такое общение многое упрощает, это возможность коммуникации, решения точечных проблем в ручном режиме.

- Назревает резонный вопрос. Не проявляется ли здесь слабость аппарата городской администрации? Почему такие мелкие проблемы должны решаться на уровне губернатора?

- Могу сказать, что, если бы мне президент прислал подобные фотографии и задал вопрос «Что за бардак у вас творится?» - мне было бы стыдно. Конечно, хотелось бы выстроить систему, при которой человек преодолевает этот разрыв взаимоотношений с представителями власти, чтобы для людей не было чем-то из области фантастики попасть на прием к мэру, главе района или руководителю департамента. Когда чиновник понимает, что грани никакой между ним и людьми нет, что придет письмо губернатору и губернатор уж точно его найдет, это тоже подстегивает. Конечно, не решает всех проблем. Но свой эффект здесь есть.

- Андрей Евгеньевич, на прошлой неделе вы озвучили инвестиционное послание на 2019 год. Можно ли сформулировать в двух словах, что стоит в приоритете социально-экономического развития региона?

- В одно время стало очень модно во всей стране все шаги называть реформами. Но когда реформы не приносят никакого результата, то зачем они нужны? И когда я говорю про какие-то изменения, во главе угла стоит повышение качества жизни людей.

- Качество жизни людей складывается из многих факторов - от состояния экономики региона до каких-то локальных проблем. Каких успехов удалось добиться в 2018-м?

- В уходящем году мы большое внимание уделили финансово-экономической составляющей. Не сорвали ни одного социального обязательства, изменили подходы к решению проблем, которые считались нерешаемыми, начиная от лекарственного обеспечения, заканчивая уменьшением государственного долга области. Важно также, что мы не взяли ни одной копейки дополнительных кредитов. Напомню, с 2012 года область получала ежегодно 2,5 миллиарда рублей коммерческих кредитов. Кроме того, удалось наладить диалог с бизнесом. Сейчас назову цифру, она пока не публиковалась. К концу года по налоговым и неналоговым доходам мы планируем выйти на 2 миллиарда 84 миллиона рублей в плюсе к 2017 году.

- Коль уж мы заговорили о качестве жизни людей, хотелось бы обратить внимание не только на экономическую составляющую. Вопрос о составляющей экологической. С нового года в область придет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Что это новшество изменит и чем обернется для орловцев?

-У меня принципиальная позиция - уменьшить нагрузку на людей. Нормы накопления твердых коммунальных отходов будут снижены. Уже сейчас разработаны предупреждающие меры по недопущению непропорционального роста тарифов. Во главе угла не должен стоять коммерческий принцип. Что же касается уже имеющихся экологических проблем, то мы ставим задачу подготовить проект по рекультивации свалки на улице Итальянской в Орле и других свалок в районах области. Надеемся получить средства на это в рамках федеральной программы «Экология». Будем использовать мощности имеющихся мусороперерабатывающих предприятий. Год будет непростой, ведь система по обращению с отходами будет выстраиваться заново.

- Одной из сложных для Орловщины, как и для всей России, тем является жилищный вопрос: переселение из аварийных домов, обеспечение квадратными метрами молодых семей, проблема брошенных дольщиков. Что у нас на этом фронте?

- Проблема брошенных дольщиков постепенно решается. На момент, когда я приехал в Орловскую область, таких домов было пять. Сейчас самым проблемным остается дом № 83а по улице Панчука в Орле, ситуация с ним сложная, но не могу сказать, что нерешаемая. А в приоритете для нас дать возможность приобретать собственную жилплощадь молодым семьям.

Среди дольщиков есть немало именно молодых семей, которые хотели приобрести недвижимость по приемлемой для них цене, но наткнулись на недобросовестного застройщика. «Зеленый свет» нужно давать только порядочным и надежным строительным компаниям.

- Андрей Евгеньевич, больная для Орловской области тема дорог. Знаем о проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что это за проект? Как он будет реализовываться?

- Это спасение для нас. В этом году я был под впечатлением, когда увидел, как весной асфальт тает быстрее снега. Чтобы более-менее привести в порядок опорную сеть Орла, потратили 200 миллионов рублей. На следующий год из разных источников финансирования на продолжение ремонта сети дорог, проездов, дворов и тротуаров предусмотрено почти полтора миллиарда рублей.

- За что планируется взяться в первую очередь?

- В приоритете опорная городская сеть. В следующем году жители будут критиковать, что много раскопано. Но надеюсь, все готовы потерпеть ради стоящего результата. Торги начнутся уже после Нового года, чтобы не откладывать работу на осень.

- А как планируется осуществлять контроль за реализацией средств, за качеством работ?

- В ручном режиме. Выезды на реконструируемые объекты осуществляются постоянно. Будем продолжать брать пробы асфальта на проезжей части, во дворах. Некачественную работу будем заставлять переделывать, а недобросовестных подрядчиков, если таковые появятся, вносить в черный список.

- Думаю, все жители замечают, что город преображается. Это касается и городской среды, и, например, прекрасно украшенной к Новому году центральной площади. Есть ли лично у Вас какой-то ориентир в плане создания городской среды для людей?

- Знаете, у меня нет какого-то определенного ориентира. Нам не нужно за кем-то повторять, пытаться копировать. Орел - город самобытный, нужно использовать его изюминки, потенциал.

- Раз уж мы затронули тему Нового года, расскажите, как планируете отмечать?

- Для меня Новый год - семейный праздник. Поэтому отмечать буду дома с супругой и детьми.

- Если выдастся свободное время в праздники, как его проведете? Активно или вы за спокойный отдых?

- Вообще я люблю рыбачить, охотиться. Немного катаюсь на горных лыжах. А недавно у меня появился мотоцикл. Так что, если увидите мотоциклиста, которого все обгоняют, знайте - это я.

- А почему выбрали лыжи, а не сноуборд?

- Как-то устойчивее (смеется).

- Ну а какое-то коронное блюдо на новогоднем столе в вашей семье есть?

- Моя супруга очень вкусно запекает дичь, которую я приношу с охоты. Ну и оливье наверняка будет, без него никуда.

- А рыбу, которую Вы с рыбалки приносите, тоже готовит?

- Говорит, лучше бы я ее оставил там, где поймал.

- Андрей Евгеньевич, напоследок хотелось бы услышать от Вас новогоднее пожелание для наших читателей!

- Пусть в следующем году в каждом доме будет счастье, здоровье и больше улыбок. И пусть, несмотря на возникающие трудности, всегда будет светлый взгляд на жизнь!