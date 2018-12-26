Как в Орле отметить наступление 2019-го года
До наступления Нового Года остаются считанные дни. Орел уже облачился в праздничное убранство, организаторы готовят для жителей и гостей города массу развлекательных мероприятий. Мы рассказываем, как провести главную ночь в году.
Центром гуляний станет площадь имени Ленина. Праздничная программа начнется в 1.30 1 января. Не обойдется без любимых сказочных персонажей: Деда Мороза и Снегурочки, а также символа наступающего года.
Рождественская ярмарка будет работать и в новогоднюю ночьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фейерверк в честь Нового года взмоет в небо над городом в 2.00. По традиции, запустят его от места слияния рек Оки и Орлик. В это же время запустят фейерверк и в Северном районе города, с площадки у КДЦ «Металлург».
Затем программа продолжится дискотекой для всех собравшихся на площади. Каток в новогоднюю ночь работать не будет, он откроется в 10.00 утра 1 января. А вот ярмарка свою работу продолжит и в новогоднюю ночь.
Одновременно с развлекательной программой
Новый год к нам мчится!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
на центральной площади, будет идти программа и в Городском парке культуры и отдыха.
Еще одной площадкой для празднования станет площадь перед Орловским городским центром культуры на улице Комсомольской. Здесь новогоднее представление начнется 31 декабря в 22:00.
Фото предновогоднего города смоторите здесь!
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