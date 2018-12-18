Общественный резонанс вызвало украшение пешеходной улицы Ленина в Орле

Украшать главную пешеходную улицу города к новогодним праздникам в Орле закончили на прошлой неделе. В этом году здесь, на улице Ленина, руководство города приняло решение оформить и деревья, чтобы создать по-настоящему сказочное настроение. Однако сказки так и не получилось: увидев новый диковинный подход, орловцы возмутились и назвали украшения «творящимся непотребством».

О новом убранстве улицы Ленина орловские чиновники еще пару недель назад рассказывали местным предпринимателям во время «делового завтрака». Тогда бизнесменам предложили не только согласно внутренней тематике заведения украсить витрины, но и взять по одному-два дерева перед входами в магазины и кафе. За самое нарядное дерево обещали поощрить.

Так 59 живых деревьев рассредоточили между организациями. Желание помочь в праздничном украшении изъявили и сами орловцы. На улице Ленина появилось и дерево, украшенное логотипами «Сбербанка», и дерево с гирляндой от детской художественной школы, и дерево с яркими самодельными конфетами, которые смастерили воспитанники дома творчества. Все украшения повесили специалисты с вышками.

Однако после того, как местные стали делиться фотографиями украшенных деревьев в социальных сетях, вокруг этой темы возник настоящий резонанс. Кто-то, комментируя фотографии, выступил категорически против такого убранства, назвав его портящим общий вид улицы, кто-то идею оправдал и поддержал старания.

- Это что же творится! Почему на деревьях висят бумажечки и тряпочки вместо красивых игрушек и гирлянд? Наш Орел заслуживает такой «красоты»? Это даже не украшательство! Антиэстетикой тоже не назову, потому что данное слово содержит корень «эстет», - пишет одна из пользователей социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Граждане Орла».

В ответ на категоричные высказывания многие орловцы новое убранство улицы Ленина, которое своими руками сделали дети, поддержали.

- Художественные школы пробуют свои силы. Так чего сетовать. Как умеют. Должно быть со временем лучше. На ваш взгляд лучше пусть вообще пустая стоит? Зачем тогда вообще эти школы, если их творчество только раздражает? – отмечают другие пользователи.

Замечанию подверглись и ярмарочные домики, которые в этом году разместились на трех площадках в Орле: возле кинотеатра «Победа», на главной площади и у входа в Городской парк. Орловцы назвали их «сарайчиками» и удивились, почему их так много.

Ярмарочные домики возле кинотеатра "Победа"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Рождественские домики на площадиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Рождественские домики возле Городского паркаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Главы города на возмущения жителей пока не отреагировали. Вопрос о сохранении украшений на деревьях или об их замене пока остается открытым.