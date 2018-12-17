2018-12-17T11:52:34+03:00
Общество

В Орле обсудили, насколько безопасным уходящий год был для региона и его жителей

Стало известно, сколько происшествий случилось в 2018-м, а также какие задачи по обеспечению безопасности в приоритете на 2019-й год
Ольга СУПОНЕВА
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В прошедшую пятницу, 14 декабря, в здании областного правительства состоялосьс заседание, на котором подвели итоги деятельности Орловской областной территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его участники – представители областной и городской властей, руководство и личный состав регионального ГУ МЧС, представители различных ведомств и организаций – обсудили насколько же безопасным был уходящий год для Орловщины и ее жителей.

Сложившуюся под конец года ситуацию обозначил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.

Итоги года подвели на заседании в пятницу, 14 декабря Фото: Ольга СУПОНЕВА

Итоги года подвели на заседании в пятницу, 14 декабряФото: Ольга СУПОНЕВА

Так, в 2018-м году в регионе были зарегистрированы три чрезвычайные ситуации: одна техногенного характера и две биолого-социального (речь идет о ДТП с погибшими на железнодорожном переезде под Орлом, а также вспышках болезней животных).

С начала года произошло 612 пожаров. При этом зарегистрировано почти три тысячи выездов пожарных подразделений на ликвидацию различного рода загораний: горение сухой травы, стерни, мусора, свалок. В ходе тушения пожаров оказана помощь 960 людям.

Велась речь и ДТП. В 2018 году совершено 572 выезда на дорожно-транспортные происшествия, в которых оказана помощь 682 пострадавшим.

На территории области изъято и уничтожено 1500 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

На водоемах области произошло 36 происшествий. В период половодья было подтоплено 15 низководных мостов, 168 приусадебных участков и 27 придомовых территорий при этом жизнеобеспечение населения не нарушалось, имелись объездные маршруты. Никто не пострадал.

Коснулась тема и работы после трагического случая в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В Орловской области были организованы проверки объектов с массовым пребыванием людей (торгово-развлекательные центры, крупные кинотеатры, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта). Всего проверен 381 такой объект.

Участие в учебно-методическом сборе приняли первые лица области и города, руководство и представители МЧС, других ведомств и организаций Фото: Ольга СУПОНЕВА

Участие в учебно-методическом сборе приняли первые лица области и города, руководство и представители МЧС, других ведомств и организацийФото: Ольга СУПОНЕВА

- В качестве приоритетов в работе на 2019-й год у нас стоит совершенствование системы подготовки населения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, выработка и реализация предупредительных мер по недопущению чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, дорожно-транспортных происшествий и других происшествий социального характера, повышение качества проведения профилактической работы по предупреждению пожаров на объектах жилого фонда, снижение количества погибших в ЧС, на пожарах и водных объектах, обеспечение безопасности людей на водных объектах в период ледостава, Новогодних и Рождественских праздников, период интенсивного таяния льда и весеннего половодья, создание условий для массового отдыха граждан на водных объектах области, продолжение формирования общественных объединений добровольной пожарной охраны и поддержание их в готовности к действиям по предназначению, - отметил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.

В завершении встречи глава региона Андрей Клычков отметил, что хотя динамика по оперативной работе наблюдается положительная, сбавлять обороты нельзя.

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