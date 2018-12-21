2018-12-21T14:14:36+03:00
Общество

Уже сегодня в Орле начинает работу рождественская ярмарка

Она расположилась в центре города до 13 января
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба мэрии ОрлаФото: пресс-служба мэрии Орла
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Орел активно готовится к новому году и уже сегодня, 21 декабря, в городе начинает работу рождественская ярмарка. Празднично украшенные домики-павильоны ждут гостей на центральных улицах областного центра.

Ярмарка будет работать на четырех площадках: рядом с «Победой» на улице Ленина, на главной городской площади, возле гостиницы «Салют» а также у входа в Городской парк культуры и отдыха. Все желающие смогут приобрести в торговых павильончиках изделия ремесленников и мастеров, а также кулинарию, горячий чай.

- Так, на площади Ленина горожане смогут приобрести новогодние сувениры: изделия из бисера, шерсти и древесины, мыло ручной работы, сшитые и связанные игрушки и куклы, головные уборы, шали. Здесь же можно будет угоститься выпечкой, блинами, пельменями и варениками, шашлыками, согреться горячими напитками, а также купить продукты орловского производства, - поделились с «КП» в пресс-службе администрации Орла.

На площадке у входа в парк орловцы и гости областного центра смогут купить разные новогодние сувениры, игрушки, предметы интерьера, работы выполненные в технике плетения, украшения из фоамирана, флористические композиции. Здесь также можно будет перекусить: продавцы угостят вас шшлыком и овощами на гриле, пловом, сладостями, а также поп-корном и сладкой ватой.

У гостиницы «Салют» будут продавать настоящие лапти, деревянные игрушики, вышивку ручной работы, рушники и натуральную косметику и другие интересны в качестве подарков вещи. Для желающих запомнить уходящий год здесь же будет производиться чеканка монет с новогодним узором.

Возле кинотеатра «Победа» гостей ярмарки представители орловского отделения Ассамблеи народов России будут угощать национальными блюдами и развлекать народным творчеством.

Открытие ярмарки, а также главного катка и елки состоится в 15:00.

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