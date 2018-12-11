2018-12-11T12:39:48+03:00
Происшествия

Двойное убийство и кража обернулись для орловца тюрьмой

Мужчина проведет в колонии строгого режима 18 лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Двойное убийство и кража обернулись для орловца тюрьмойДвойное убийство и кража обернулись для орловца тюрьмойФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

28-летнего жителя Орла признали виновным в нескольких эпизодах преступлений. За двойное убийство и кражу суд приговорил орловца к длительному сроку лишения свободы.

Напомним, 15 января текущего года преступник приехал к своей знакомой домой. Он хотел дождаться ее мужа, чтобы обсудить с ним рабочие вопросы. Однако женщина не хотела впускать постороннего в квартиру и настойчиво попросила его уйти.

В ответ на просьбу хозяйки мужчина схватил кухонный нож и 60 раз ударил ее ножом. 24-летняя девушка скончалась на месте. В этот момент в дверь позвонил знакомый семьи, который приехал отдать денежный долг. Опасаясь, что он сообщит правоохранителям об убийстве, преступник впустил мужчину в квартиру и с целью скрыть совершенное преступление также нанес ему более 30 ударов ножом. 22-летний молодой человек от множественных ранений скончался.

Совершив двойное убийство, орловец похитил сотовый телефон и драгоценности хозяйки квартиры на общую сумму более 33 тысяч рублей. После кражи он скрылся.

- В результате грамотно спланированных совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, задействовав опытных криминалистов следственного управления, двойное убийство было раскрыто в кратчайшие сроки, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По решению суда преступник проведет 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины
Почти 64 тысячи орловчан получают бесплатные лекарства
Автодорогу «Орел-Ефремов» отремонтируют в грядущем году
Двое орловцев стали жертвами телефонных мошенников
Семь комиков выступят в Орле на «Чистом стендапе»
Орловские спасатели рассказали школьникам как избежать несчастного случая на воде зимой
Советский Новый год орловцы вспомнят, посетив выставку в краеведческом музее
Память о подвиге 146 орловских ветеранов отметили Красными звездами
Неправильное использование печи стало причиной пожара в бане под Орлом
Орловская молодежь покажет свои таланты на патриотическом форуме «На крыльях мечты»
В Орле два человека пострадали в столкновении иномарок
В одно из сел Орловской области спасатели выезжали на тушение хозпостройки
Конный двор в Вязках приглашает орловцев в гости к Деду Морозу
На трассе «Орел-Тамбов» автоледи на легковушке улетела в кювет
На орловской трассе снегоуборочный грузовик столкнулся с легковушкой
На будущей неделе в Орле похолодает
Полицейские рассказали орловским призывникам о вреде наркотиков
Орловцы поговорили об информационной безопасности на молодежном форуме
В Орле определили победителей конкурса «Молодые лица города — 2018»
Оскорбив сотрудника полиции, орловец заплатит 20 тысяч рублей штрафа
В Орле разыскивают 16-летнего подростка