2018-12-11T12:39:48+03:00
Происшествия

Двойное убийство и кража обернулись для орловца тюрьмой

Мужчина проведет в колонии строгого режима 18 лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Двойное убийство и кража обернулись для орловца тюрьмойДвойное убийство и кража обернулись для орловца тюрьмойФото: Архив "КП"
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28-летнего жителя Орла признали виновным в нескольких эпизодах преступлений. За двойное убийство и кражу суд приговорил орловца к длительному сроку лишения свободы.

Напомним, 15 января текущего года преступник приехал к своей знакомой домой. Он хотел дождаться ее мужа, чтобы обсудить с ним рабочие вопросы. Однако женщина не хотела впускать постороннего в квартиру и настойчиво попросила его уйти.

В ответ на просьбу хозяйки мужчина схватил кухонный нож и 60 раз ударил ее ножом. 24-летняя девушка скончалась на месте. В этот момент в дверь позвонил знакомый семьи, который приехал отдать денежный долг. Опасаясь, что он сообщит правоохранителям об убийстве, преступник впустил мужчину в квартиру и с целью скрыть совершенное преступление также нанес ему более 30 ударов ножом. 22-летний молодой человек от множественных ранений скончался.

Совершив двойное убийство, орловец похитил сотовый телефон и драгоценности хозяйки квартиры на общую сумму более 33 тысяч рублей. После кражи он скрылся.

- В результате грамотно спланированных совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, задействовав опытных криминалистов следственного управления, двойное убийство было раскрыто в кратчайшие сроки, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По решению суда преступник проведет 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

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