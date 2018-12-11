2018-12-11T15:27:15+03:00
Общество

Новогоднее шоу воды, огня и света ждет орловцев в праздничные каникулы

Несколько представлений в январе даст Цирк на воде Яны Шевченко [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Новый год стремительно приближается и уже сейчас орловцы строят планы на праздничные выходные. В этом году и у взрослых и у маленьких горожан, а также гостей областного центра, будет возможность зарядиться атмосферой праздника и прикоснуться к волшебству: в первые дни января Цирк на воде Яны Шевченко устроит в Орле феерическое шоу и даст несколько необычных и ярких представлений!

Фото: организаторы

Фото: организаторы

«Цирк на воде» Яны Шевченко – это новый этап в развитии циркового искусства, радующий зрителя из разных уголков нашей страны и зарубежья с 1999 года. Тогда талантливая постановщица и продюсер Яна Шевченко, которая связана с жизнью на арене и за ее кулисами с раннего детства, использовала весь личный опыт цирковой артистки, знание всех нюансов циркового искусства, а также огромный творческий потенциал и незаурядное мышление: нестандартная идея воплотилась в жизнь. В «Цирке на воде» органично соединены многожанровый цирк, музыка, хореография и художественное оформление. Отметим, что программа этого коллектива постоянно обновляется, усложняется и совершенствуется.

И вот, на несколько дней «Гринн Центр» в Орле превратится в огромную арену, наполненную водой – емкость бассейна более 150 тонн! Организаторы уверяют: такое аква-шоу зрители заполнят надолго.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

- Это одно из самых крупных передвижных аква-шоу на территории России. На арене дрессированные животные: морские котики и львы, питоны, нильские крокодилы, а также кошечки и голуби. Захватывающее фаер шоу, аттракцион с мыльными пузырями и парад многоцветных фонтанов. В программе участвуют воздушные гимнасты, жонглеры и веселые клоуны, - рассказали «КП» организаторы.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Билеты уже в продаже – онлайн, а также в кассах города. Стоимость от 500 до 1000 рублей, в зависимости от рядя и сектора. Отметим, что при покупке билетов в кассе действует акция: с 3-го по 16-е декабря при покупке второго билета третий – в подарок, а с 17-го по 31-е декабря при покупке трех билетов в подарок четвертый.

КОГДА, ГДЕ?

Кромское шоссе 4, «Гринн Центр»

Начало представлений: в 12:00 и в 16:00

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