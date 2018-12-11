2018-12-11T15:12:12+03:00
Происшествия

Элитный алкоголь, деньги и ружье: в Орле полицейские задержали группу домушников

29-летний орловец в компании пенсионера и двоих подростков обчищал особняки и частные дома
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Серия краж, которые происходили с сентября месяца в Железнодорожном районе Орла, раскрыта полицейскими. Стражи порядка с поличным задержали домушников, добычей которых становились чужие сбережения, ювелирные украшение, оружие и элитный алкоголь.

«Компания» у воров собралась довольно специфическая: 29-летний местный житель, который раньше уже был судим, а также 69-летний пенсионер и два подростка – 16-ти и 17-ти лет.

- Преступления объединял один почерк. Хищения совершались в дневное время, когда граждане находились на работе. Злоумышленники проникали в жилища открыв ручку стеклопакета, предварительно разбив оконное стекло, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

В некоторых частных владениях «компании» удавалось поживиться на кругленькую сумму - в одном из случаев ущерб приблизился к миллиону рублей! В сумме добыча оказывалась не маленькая – то 400 тысяч, то 30.

На след домушников, в прямом смысле этого слова, оперативники вышли во время осмотра одного из мест преступлений.

- Полицейские изъяли следы, принадлежащие одному из злоумышленников. Так была установлена его личность. Им оказался ранее судимый местный житель, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В кражах мужчина сознался. Он был задержан и заключен под стражу, однако сдавать своих подельников не собирался. А они, в свою очередь, не собирались отступать от намеченной цели и пробрались в очередной дом. При попытке кражи из особняка стражи порядка задержали троих воров с поличным – теперь со всеми фигурантами, двое из которых – несовершеннолетние, будет разбираться Следственный комитет.

На данный момент региональным СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Полицейские занимаются розыском похищенных и сбытых ценностей.

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