2018-12-07T17:24:39+03:00
Происшествия

Три фуры с паленым спиртным задержали полицейские в Орле

Канистры с тысячами литров алкоголя были спрятаны под фальш-панелью
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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«Праздник к нам приходит!» - почти реклама «Кока-колы» могла бы получиться, если бы в Орел приехали грузовики со сладким напитком. Но дело вышло совсем по-другому. Инцидент произошел на днях в Заводском районе города. В трех фурах, задержанных полицейскими, была обнаружена целая партия паленого спиртного.

- Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль марки «Фиат Дукато». При осмотре кузова транспортного средства за тщательно замаскированной фальш-панелью полицейские обнаружили большое количество канистр объемом 5, 10 и 20 литров, заполненных спиртосодержащей жидкостью, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Водитель автомобиля признался, что на Орловщину приехал специально, чтобы купить алкоголь. О покупке он договорился с незнакомцем через интернет. Но документов, подтверждающих законность приобретения спиртного, у мужчины не оказалось.

Неподалеку от места задержания большегруза на одной из парковок полицейские заметили два «КАМАЗа». Они были заполнены такими же канистрами. Из одной такой фуры пойманный водитель и перегрузил в свой автомобиль часть спиртного.

- Общий объем обнаруженной полицейскими спиртосодержащей продукции составил более 12 600 литров. Канистры с алкоголем изъяты и оставлены на ответственное хранение. Отобранные образцы спиртосодержащей жидкости будут направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Экспертам предстоит установить, является ли продукция опасной для жизни и здоровья потребителей, - добавила Карина Тхаржевская.

Мужчина, который продал контрафактный алкоголь водителю фуры, в настоящее время разыскивается правоохранителями.

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