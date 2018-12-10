2018-12-10T13:10:57+03:00
Общество

Где орловцам купить ели и сосны к новому году

«КП» публикует список елочных базаров
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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В преддверии новогодних праздников, традиционно, в Орле откроется несколько елочных базаров. «КП» публикует список адресов, по которым разместятся площадки по продаже хвойных деревьев – в общей сложности их будет 26.

- Живые ели и сосны, которые украсят жилища орловцев, привезены в основном из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орловской области.

Базары появятся:

на улице Пушкина, в районе дома № 20, Комсомольской в районе домов 78б и 10б, а также 77, 196, 231, 242, 356, 384 на площади Маршала Жукова, по улице Октябрьской в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября) и №120, на площади Юности, в переулке Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»). Также елки будут продавать на улице Планерная, в районе дома №69, Блынского, в районе дома №2, Металлургов, (район памятника «Металлург»), Раздольная, в районе дома №86, Полесская, в районе дома №53, 8 Марта, в районе дома № 19, Приборостроительная, в районе дома №44, Наугорское шоссе, в районе дома №48, 5-го Августа, в районе дома №19, 3-я Курская, в районе дома №2, Московская 112 и улица Машкарина близ дома №10.

Так как новогодние деревья орловцы, в основном, начинают приобретать в 20-х числах, большинство базаров откроется и откроется в этом временном промежутке. Часть начнет работать раньше: 16-17 декабря.

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