2018-12-14T20:09:58+03:00
Происшествия

Орловчанка осталась без сбережений после регистрации на сайте знакомств

Больше ста тысяч рублей она передала"на лечение" новому знакомому по интернет-переписке
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орле местная жительница передала больше ста тысяч рублей товарищу по интернет-переписке. Мужчина, с которым она «подружилась» на сайте знакомств выманивал у женщины деньги якобы необходимые ему на лечение. Подробности истории «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Новый знакомый в интернете представился орловчанке сотрудником правоохранительных органов, чтобы вызвать интерес. Между мужчиной и женщиной завязалось общение, и в какой-то момент знакомый сообщил подруге грустную весть: у него проблемы со здоровьем, а с деньгами временные трудности. С августа по ноябрь сердобольная орловчанка помогала, чем могла. В общей сложности она отдала 109 тысяч рублей. Однако долг возвращать интернет-друг не собирался. Тогда женщина решилась на собственное «расследование».

- Чтобы проверить неприятную догадку, что ее обманули, орловчанка повторно зарегистрировалась на сайте знакомств, но уже с другой фотографией. Она стала переписываться с мужчиной, и через некоторое время он рассказал ей такую же историю и попросил денег, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Тогда обманутая дама обратилась в полицию. Личность афериста установили оперативники. Им оказался 35-летний местный житель.

- Мужчина сознался в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские же в очередной раз напоминают: при общении в социальных сетях или на сайтах знакомств соблюдайте осторожность и осмотрительность, а также не принимайте поспешных решений, особенно связанных с деньгами.

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