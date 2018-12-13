2018-12-13T15:40:43+03:00
Общество

Фото "подвешенных" на фасаде здания в Орле Дедов Морозов развеселило интернет-сообщество

Новогоднее украшение по-орловски стало поводом для едких шуток и комментариев
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: "Вконтакте"Фото: "Вконтакте"Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

«В Орел подвезли новогоднее настроение», - с такой подписью на популярном в сети развлекательном ресурсе «Пикабу» появилось фото одного из элементов праздничного украшения города Орла к новому году. Как видно, на снимке запечатлена картина весьма унылая: надувные фигуры главного новогоднего персонажа подвешены на кондиционерах исторического здания торговых рядов в центре областной столицы.

Фото собрало почти шесть тысяч лайков и больше сотни репостов. Не обошел «новогоднее оформление по-орловски» стороной и известный блогер и урбанист Илья Варламов. На его официальной страничке в «Вконтакте» оно появилось с подписью «Праздник к нам приходит».

«Не выдержал, повесился», «Он ещё кому-нибудь упадёт на голову, это я вам конкретно говорю», «Санта в этом году себя плохо вёл, пришлось повесить», «Варламов, пора приехать в Орлец», - гласят едкие комментарии пользователей.

Отметим, что по указанию городских властей оформление города к Новому году должно завершиться к 15 декабря. Мэрия Орла, традиционно, сотрудничает с предпринимателями, собственниками и арендаторами зданий, заручаясь их поддержкой при создании атмосферы праздника в городе. Очевидно, у некоторых видение новогоднего оформления довольно специфическое.

К моменту публикации данного материала «повешенных» Дедов Морозов с фасада здания убрали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Егор Холмогоров - об Александре Солженицыне: Он клял и коммунизм, и сахарово-чубайсовскую лжедемократию
Известный публицист и историк Егор Холмогоров не смог удержаться от острого спора с читателями «Комсомолки», которых перепахала его статья «Пророчества Солженицына: Он предсказал распад СССР, семибанкирщину и шоковую терапию...»
Новости 24
Орловское предприятие «сэкономило» больше 16 миллионов рублей на налогах
Орловская «Спецавтобаза» испытывает серьезные трудности
Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов успешно завершил сезон 2018 года
Строительство православного прихода в Северном районе Орла обсудят на публичных слушаниях
Артисты орловского Детского парка приняли участие во Всероссийском слете Дедов Морозов и Снегурочек
Орловская дорожная фирма положит новый асфальт на маршруте движения школьного автобуса в Новосильском районе
На Орловщине стартовал новогодний марафон «Елка добра» для пациентов отделения детской онкологии
Команда ралли-рейдеров с участием орловцев заняла серебро на Кубке России
Орловская молодежь поговорит о кибербезопасности на форуме
На пять лет в тюрьму сядет орловец за разбойное нападение
Сегодня Орел убирают 24 коммунальные машины
90 километров федеральных трасс отремонтировали на Орловщине в 2018 году
Орловский СК проверит информацию о нарушении прав многодетных семей
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
На площади Ленина в Орле прошел гарнизонный развод
Больше полумиллиона рублей получили орловские семьи, нуждающиеся в поддержке
В Орле столкнулись автобус, «Газель» и внедорожник
В орловском селе из-за нарушений правил использования печи сгорела хозпостройка
В Ливнах пешеход оказался под колесами «КАМАЗа»
Юные орловцы получили свои первые паспорта
В орловском поселке Хотынец «УАЗ» столкнулся с «Ладой»
В Орле из-за слишком горячего камина загорелась баня
В Орле легковушка сбила пешехода на тротуаре
Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России