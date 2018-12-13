2018-12-13T15:40:43+03:00
Общество

Фото "подвешенных" на фасаде здания в Орле Дедов Морозов развеселило интернет-сообщество

Новогоднее украшение по-орловски стало поводом для едких шуток и комментариев
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: "Вконтакте"Фото: "Вконтакте"Фото: Соцсети
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«В Орел подвезли новогоднее настроение», - с такой подписью на популярном в сети развлекательном ресурсе «Пикабу» появилось фото одного из элементов праздничного украшения города Орла к новому году. Как видно, на снимке запечатлена картина весьма унылая: надувные фигуры главного новогоднего персонажа подвешены на кондиционерах исторического здания торговых рядов в центре областной столицы.

Фото собрало почти шесть тысяч лайков и больше сотни репостов. Не обошел «новогоднее оформление по-орловски» стороной и известный блогер и урбанист Илья Варламов. На его официальной страничке в «Вконтакте» оно появилось с подписью «Праздник к нам приходит».

«Не выдержал, повесился», «Он ещё кому-нибудь упадёт на голову, это я вам конкретно говорю», «Санта в этом году себя плохо вёл, пришлось повесить», «Варламов, пора приехать в Орлец», - гласят едкие комментарии пользователей.

Отметим, что по указанию городских властей оформление города к Новому году должно завершиться к 15 декабря. Мэрия Орла, традиционно, сотрудничает с предпринимателями, собственниками и арендаторами зданий, заручаясь их поддержкой при создании атмосферы праздника в городе. Очевидно, у некоторых видение новогоднего оформления довольно специфическое.

К моменту публикации данного материала «повешенных» Дедов Морозов с фасада здания убрали.

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