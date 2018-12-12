2018-12-12T12:31:12+03:00
Происшествия

В Орле студент украл гуся и лебедей из Детского парка

Заманить доверчивых птицы, привыкших кормиться с рук, не составило труда [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Теперь лебедь в Детском парке остался одинТеперь лебедь в Детском парке остался одинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На днях орловцев возмутила новость о пропаже любимчиков жителей города и его гостей – гуся и лебедей из Детского парка. Доверчивые птицы, которых можно было покормить с рук, исчезли. За помощью руководство парка обратилось к полицейским. Вора правоохранители нашли, однако пернатые питомцы в акваторию парка уже не вернутся.

В поиске причастных к краже оперативники вышли на след студентов одного из местных вузов. Откликнулись и очевидцы: оказалось, момент кражи попал на видеосъемку.

- Полицейские установили 23-летнего молодого человека, причастного к краже. Он сознался в совершенном преступлении. Его причастность подтверждается добытыми доказательствами и видеосъемкой, сделанной очевидцем, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Однако, вероятнее всего, в ближайшее время оно будет переквалифицировано. Так как изъять птиц живыми уже не удалось.

- Птицы выращивались в неволе, они с детства были ручными, доверяли людям, ели с рук. Как можно было так поступить с абсолютно беззащитными и доверчивыми животными? Не могу назвать воров людьми, это нелюди, ужасающая жестокость, – поделилась в телефонном разговоре с «Комсомолкой» Наталья Тышковец, исполняющая обязанности директора Детского парка.

Фото: скриншот видео предоставленного пресс-службой УМВД России по Орловской области

Фото: скриншот видео предоставленного пресс-службой УМВД России по Орловской области

И вправду, мамы с малышами со всего города приезжали в Детский парк, чтобы полюбоваться на пернатых и покормить их, сфотографироваться. Да и сами работники парка души в ручных птицах не чаяли, проводили массу мероприятий - экологических и познавательных, рассказывали о птицах маленьким гостям.

Теперь в парке остался один лебедь – без пары. И три гуся.

В подробностях жестокого преступления предстоит разобраться правоохранителям.

- В зависимости от появления новых сведений, которые могут открыться в процессе расследования, возможна переквалификация уголовного дела, -сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пока же злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На видео момент похищения птиц - с 1 минуты 16 секунды.

Кража гуся и лебедей из Детского парка в Орле .

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