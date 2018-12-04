В День Неизвестного Солдата орловским поисковикам вручили награды

В понедельник, 3 декабря, по итогам региональной акции «Вахта Памяти – 2018» в областной администрации состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого членов поисковых организаций и объединений наградили медалью «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков».

- Участниками торжественного мероприятия стали ветеран Великой Отечественной войны Василий Онищук, представители власти, члены семей погибших защитников Отечества, представители поисковых объединений, поисковых отрядов, ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, кадетских классов, российского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ», всероссийского волонтерского движения «Волонтеры Победы», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Перед началом торжества в фойе обладминистрации работали выставки, подготовленные региональными поисковыми организациями и объединениями. После прошла церемония возложения цветов к стеле «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы.

Всего в этом году в ходе трех этапов региональной «Вахты Памяти» были найдены останки 1084 погибших воинов. 59 имён бойцов Красной Армии уже установлены по архивным документам и личным вещам. Погибших советских воинов перезахоронили на территории Болховского, Свердловского, Кромского, Покровского, Дмитровского, Ливенского и Мценского районов.

В поисковой работе 2018 года приняли участие свыше полутора тысяч человек из 23 регионов России.