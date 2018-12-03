Как правильно использовать гаджеты в мороз

Но производители явно не слышали о зиме в России, и большинство мобильников сегодня цельнометаллические, а то и вовсе стеклянные — как будто специально для того, чтобы усугубить влияние холода. Как же защитить свой мобильный девайс в зимнее время?

На самые частые вопросы наших читателей о смартфонах и других гаджетах отвечает Станислав Гаврилов, начальник центра по постпродажному обслуживанию Розничной сети МТС. Опровергать слухи и развенчивать мифы — его любимое занятие. Но главное — он всегда знает правильный ответ.

Пусть это и слегка абсурдно, но пластиковый корпус недорогого смартфона в морозы неплохо защищает электронику, чего не скажешь о стекле и металле дорогих флагманов. Стекло и металл хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Именно поэтому алюминиевые смартфоны стоит защитить от остывания при помощи чехла, желательно с пластиковой рамой и внешней текстурой наподобие кожи. Силикон тоже годится.

Но одёжка для вашего мобильного любимца — это ещё не всё. Она не спасёт аккумулятор, если вы активно используете смартфон в минусовую температуру — срок службы батареи это сильно сокращает. Особенно это касается гаджетов со стажем. Именно поэтому многие смартфоны у нас в стране выходят из строя именно зимой — из-за ставшей неприемлемо низкой ёмкости аккумулятора.

Тем более не стоит на холоде заряжать смартфон. Напомню, что эффективный срок службы аккумулятора равен 700-800 циклам заряда, а это два года при зарядке раз в сутки. В теории. В реальности же ещё меньше. Так вот, одна зарядка на морозе «съест» из ресурса вашего аккумулятора с полсотни циклов заряда. В общем, заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости. Используйте ваши внешние переносные аккумуляторы с осторожностью.

Как вы носите смартфон? Если в сумочке, то держите его подальше от стенок, а в куртке или пальто предпочтительнее внутренний карман. Если смартфон металлический или стеклянный, рекомендую носить аппарат в чехле. Кстати, чтобы купить такой чехол – не надо никуда ходить – вы его без труда найдете в он-лайн магазине МТС.

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