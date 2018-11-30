2018-11-30T16:36:26+03:00
Общество

Орловский школьник помог вернуться домой потерявшейся пенсионерке

Растерянную бабушку восьмиклассник заметил на улице - оказалось она забыла свое имя и домашний адрес - и обратился к полицейским
Ольга СУПОНЕВА
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Пока бабушка ждала свою дочь в райотеделе, полицейские напоили ее чаем. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиПока бабушка ждала свою дочь в райотеделе, полицейские напоили ее чаем. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Готовы ли вы придти на помощь незнакомому человеку? Орловский школьник Ростислав Васильев заметил растерянную пожилую женщину на улице Железнодорожного района города. Восьмиклассник не остался равнодушным и не постеснялся спросить у бабушки что же случилось. Оказалось, орловчанка потерялась и не помнит ни своего имени, ни домашнего адреса.

Сначала Ростислав спрашивал у прохожих: может быть кто-то знает пенсионерку? Но получал только отрицательные ответы. Тогда школьник обратился за помощью к полицейским и к счастью, эта история получила хэппи энд.

Ростислав не смог оставить в беде пенсионерку. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Ростислав не смог оставить в беде пенсионерку. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Пожилую женщину привезли в райотдел. Пока участковый общался с ней, пенсионерке удалось вспомнить свое имя и адрес. Стражи порядка стали разыскивать родственников потерявшейся бабушки.

- В этот момент в полицию позвонила взволнованная женщина, которая рассказала, что пока она ненадолго выходила в магазин, ее престарелая мама ушла из дома, и самостоятельно найти ее не получается. Орловчанке сообщили, что с ее мамой все в порядке и она находится в отделе полиции, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

В скором времени пенсионерку благополучно забрали домой.

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