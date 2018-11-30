Орловский школьник помог вернуться домой потерявшейся пенсионерке

Готовы ли вы придти на помощь незнакомому человеку? Орловский школьник Ростислав Васильев заметил растерянную пожилую женщину на улице Железнодорожного района города. Восьмиклассник не остался равнодушным и не постеснялся спросить у бабушки что же случилось. Оказалось, орловчанка потерялась и не помнит ни своего имени, ни домашнего адреса.

Сначала Ростислав спрашивал у прохожих: может быть кто-то знает пенсионерку? Но получал только отрицательные ответы. Тогда школьник обратился за помощью к полицейским и к счастью, эта история получила хэппи энд.

Ростислав не смог оставить в беде пенсионерку. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Пожилую женщину привезли в райотдел. Пока участковый общался с ней, пенсионерке удалось вспомнить свое имя и адрес. Стражи порядка стали разыскивать родственников потерявшейся бабушки.

- В этот момент в полицию позвонила взволнованная женщина, которая рассказала, что пока она ненадолго выходила в магазин, ее престарелая мама ушла из дома, и самостоятельно найти ее не получается. Орловчанке сообщили, что с ее мамой все в порядке и она находится в отделе полиции, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

В скором времени пенсионерку благополучно забрали домой.